Европейские политики нам не верят: чем больше будет кадров уничтожения украинцев, тем более радикальные будут действия в отношении России, – Голобуцкий

Он рассказал об этом в эфире Еспресо.TV.

“Президент Украины Владимир Зеленский вполне уместно выдвигает претензии европейцам относительно недостаточной поддержки. Хотя все мы понимаем почему так происходит. Нужно постоянно бить на совесть европейцев, не столько политиков, как граждан. Мы видим, что в последнее время европейские политики опаздывают со своей реакцией”, – отметил Голобуцкий.

Политтехнолог подчеркнул, что несмотря на запоздалую реакцию европейских политиков, радикальные действия будут предприниматься в ближайшие недели или месяцы, но это не будет происходить в течение дней, если бы нам этого хотелось.

"Чем больше будет кадров ужасного уничтожения украинских городов и геноцида украинского народа, тем больше европейцы будут верить в то, что эта помощь потребуется не только в приеме беженцев или оружия. Но и принимать серьезные решения в общеевропейском плане безопасности”, – отметил Алексей Голобуцкий.