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Европейские партнеры объявили о новом пакете военной помощи Украине более чем на €107 млн

13 июня, 2023 вторник
20:19
Война с Россией

На встрече министров обороны Объединенных экспедиционных сил (JEF) объявлен новый пакет военной помощи для противовоздушной обороны Украины

Об этом сообщает правительство Великобритании.

"Оборудование стоимостью 92 миллиона фунтов стерлингов (более €107 млн) будет закуплено в ближайшие месяцы через Международный фонд для Украины (IFU) для усиления способности Украины защищать свою критически важную национальную инфраструктуру, гражданское население и персонал на передовой", - говорится в сообщении .

Пакет предусматривает радары для защиты от невыборочных российских ударов, а также пушки и много боеприпасов.

Об этом решении, как говорится в сообщении правительства, объявлено сегодня, 13 июня, когда министр обороны Бен Уоллес посетил встречу министров обороны десяти стран JEF в Амстердаме, чтобы обсудить продолжение поддержки Украины и общие интересы и проблемы безопасности.

Также отмечено, что особое внимание на встрече было уделено аспектам защиты подводной и морской инфраструктуры, причем министры и представители правительств договорились в совместном заявлении углубить сотрудничество в этой сфере, в частности путем обмена разведданными.

Следует отметить, что в Объединенные экспедиционные силы входят: Великобритания, Исландия, Норвегия, Швеция, Дания, Финляндия, Нидерланды, Литва, Латвия, Эстония. Этот союз был создан для действий в рамках миротворческих миссий ООН, гуманитарных акций и сдерживания потенциальных противников, включая РФ – после оккупации Крыма.

  • Напомним, также 13 июня о новом пакете военной помощи объявили США. В него войдут ПВО, бронетехника и боеприпасы.
помощь Украине
Великобритания
оружие для Украины
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