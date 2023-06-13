Об этом сообщает правительство Великобритании.

"Оборудование стоимостью 92 миллиона фунтов стерлингов (более €107 млн) будет закуплено в ближайшие месяцы через Международный фонд для Украины (IFU) для усиления способности Украины защищать свою критически важную национальную инфраструктуру, гражданское население и персонал на передовой", - говорится в сообщении .

Пакет предусматривает радары для защиты от невыборочных российских ударов, а также пушки и много боеприпасов.

Об этом решении, как говорится в сообщении правительства, объявлено сегодня, 13 июня, когда министр обороны Бен Уоллес посетил встречу министров обороны десяти стран JEF в Амстердаме, чтобы обсудить продолжение поддержки Украины и общие интересы и проблемы безопасности.

Также отмечено, что особое внимание на встрече было уделено аспектам защиты подводной и морской инфраструктуры, причем министры и представители правительств договорились в совместном заявлении углубить сотрудничество в этой сфере, в частности путем обмена разведданными.

Следует отметить, что в Объединенные экспедиционные силы входят: Великобритания, Исландия, Норвегия, Швеция, Дания, Финляндия, Нидерланды, Литва, Латвия, Эстония. Этот союз был создан для действий в рамках миротворческих миссий ООН, гуманитарных акций и сдерживания потенциальных противников, включая РФ – после оккупации Крыма.