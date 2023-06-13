Европейские партнеры объявили о новом пакете военной помощи Украине более чем на €107 млн
На встрече министров обороны Объединенных экспедиционных сил (JEF) объявлен новый пакет военной помощи для противовоздушной обороны Украины
Об этом сообщает правительство Великобритании.
"Оборудование стоимостью 92 миллиона фунтов стерлингов (более €107 млн) будет закуплено в ближайшие месяцы через Международный фонд для Украины (IFU) для усиления способности Украины защищать свою критически важную национальную инфраструктуру, гражданское население и персонал на передовой", - говорится в сообщении .
Пакет предусматривает радары для защиты от невыборочных российских ударов, а также пушки и много боеприпасов.
Об этом решении, как говорится в сообщении правительства, объявлено сегодня, 13 июня, когда министр обороны Бен Уоллес посетил встречу министров обороны десяти стран JEF в Амстердаме, чтобы обсудить продолжение поддержки Украины и общие интересы и проблемы безопасности.
Также отмечено, что особое внимание на встрече было уделено аспектам защиты подводной и морской инфраструктуры, причем министры и представители правительств договорились в совместном заявлении углубить сотрудничество в этой сфере, в частности путем обмена разведданными.
Следует отметить, что в Объединенные экспедиционные силы входят: Великобритания, Исландия, Норвегия, Швеция, Дания, Финляндия, Нидерланды, Литва, Латвия, Эстония. Этот союз был создан для действий в рамках миротворческих миссий ООН, гуманитарных акций и сдерживания потенциальных противников, включая РФ – после оккупации Крыма.
- Напомним, также 13 июня о новом пакете военной помощи объявили США. В него войдут ПВО, бронетехника и боеприпасы.
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