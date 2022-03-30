Европейские лиги разработают план материальной поддержки украинского профессионального футбола

Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.

В частности, на встрече были очерчены вызовы, с которыми сегодня сталкивается украинский профессиональный футбол, и рассмотрены пути помощи украинским футбольным клубам, в том числе финансовой.

В результате Лиги договорились разработать четкий план действий с целью материальной поддержки отечественного профессионального футбола в течение следующих встреч.

Отметим, что в Украине приостановлены все футбольные соревнования в связи с полномасштабным вторжением российских войск на территорию страны.

Клубы УПЛ рассматривают три варианта завершения сезона-2021/22. Предпочтение отдают варианту завершить чемпионат, признав итоги первого круга – 15 туров, однако окончательное решение пока не принято.

Напомним, 8 марта сборную России отстранили от участия в отборочном турнире чемпионата мира-2022 по футболу, а клубы от всех международных соревнований.

А завтра, 31 марта, ее могут лишить членства в ФИФА.

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