Европейские лиги разработают план материальной поддержки украинского профессионального футбола
Украинская Премьер-Лига приняла участие в рабочей группе с представителями европейских футбольных лиг
Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.
В частности, на встрече были очерчены вызовы, с которыми сегодня сталкивается украинский профессиональный футбол, и рассмотрены пути помощи украинским футбольным клубам, в том числе финансовой.
В результате Лиги договорились разработать четкий план действий с целью материальной поддержки отечественного профессионального футбола в течение следующих встреч.
Отметим, что в Украине приостановлены все футбольные соревнования в связи с полномасштабным вторжением российских войск на территорию страны.
Клубы УПЛ рассматривают три варианта завершения сезона-2021/22. Предпочтение отдают варианту завершить чемпионат, признав итоги первого круга – 15 туров, однако окончательное решение пока не принято.
- Напомним, 8 марта сборную России отстранили от участия в отборочном турнире чемпионата мира-2022 по футболу, а клубы от всех международных соревнований.
- А завтра, 31 марта, ее могут лишить членства в ФИФА.
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