Европейские лиги обнародовали заявление из-за планов ФИФА проводить ЧМ по футболу каждые 2 года

Об этом говорится в заявлении Ассоциации профессиональных футбольных лиг - EPFL .

Инициативу ФИФА (Международной федерации футбольных ассоциаций) проводить ЧМ каждые два года, а не раз в четыре года, осудили английская Премьер-лига, испанская Ла Лига, немецкая Бундеслига, итальянская Серия А, французская Лига 1 и топлигы Португалии, Швейцарии, Швеции , Дании, Румынии и Польши.

"Лиги решительно и единодушно выступили против любых предложений о проведении чемпионата мира каждые два года. Такие решения нанесут ущерб национальным турнирам, которые являются основой нашей индустрии и имеют первостепенное значение для клубов, игроков и болельщиков по всей Европе и во всем мире", - говорится в заявлении EPFL.

В организации отметили, что футбольный календарь требует согласования всеми заинтересованными сторонами и может быть только результатом тонкого баланса между интересами клубов и сборных.