Европейские лиги обнародовали заявление из-за планов ФИФА проводить ЧМ по футболу каждые 2 года
Европейские лиги выступили против проведения чемпионата мира по футболу каждые два года
Об этом говорится в заявлении Ассоциации профессиональных футбольных лиг - EPFL .
Инициативу ФИФА (Международной федерации футбольных ассоциаций) проводить ЧМ каждые два года, а не раз в четыре года, осудили английская Премьер-лига, испанская Ла Лига, немецкая Бундеслига, итальянская Серия А, французская Лига 1 и топлигы Португалии, Швейцарии, Швеции , Дании, Румынии и Польши.
"Лиги решительно и единодушно выступили против любых предложений о проведении чемпионата мира каждые два года. Такие решения нанесут ущерб национальным турнирам, которые являются основой нашей индустрии и имеют первостепенное значение для клубов, игроков и болельщиков по всей Европе и во всем мире", - говорится в заявлении EPFL.
В организации отметили, что футбольный календарь требует согласования всеми заинтересованными сторонами и может быть только результатом тонкого баланса между интересами клубов и сборных.
- Напомним, в июле ФИФА протестировала новые футбольные правила, по которым таймы будут состоять 30 мин. чистого времени.
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