Европейские лидеры подтвердили готовность рассмотреть заявку Украины на членство в ЕС в июне
Лидеры Европейского Союза подтверждают готовность рассмотреть на своем следующем саммите, запланированном на июнь, заявку Украины на членство в ЕС
Об этом говорится в выводах Европейского Совета по Украине, обнародованных после завершения первого дня работы саммита.
"Европейский совет принимает к сведению подготовку выводов Комиссии по заявке на членство в ЕС Украины, а также Республики Молдова и Грузии и вернется к этому вопросу на своем июньском заседании", - говорится в документе.
Также лидеры Европейского Союза заявили о приверженности "дальнейшему укреплению способности Украины защищать свою территориальную целостность и суверенитет".
"В этой связи Европейский совет приветствует принятие недавнего решения Рады увеличить военную поддержку Украины в рамках Европейского фонда мира", - отмечается в выводах.
Они также приветствовали принятие решения о приостановлении ввозной пошлины на весь украинский экспорт в Европейский Союз на один год.
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