Европейские лидеры подтвердили готовность рассмотреть заявку Украины на членство в ЕС в июне

Об этом говорится в выводах Европейского Совета по Украине, обнародованных после завершения первого дня работы саммита.

"Европейский совет принимает к сведению подготовку выводов Комиссии по заявке на членство в ЕС Украины, а также Республики Молдова и Грузии и вернется к этому вопросу на своем июньском заседании", - говорится в документе.

Также лидеры Европейского Союза заявили о приверженности "дальнейшему укреплению способности Украины защищать свою территориальную целостность и суверенитет".

"В этой связи Европейский совет приветствует принятие недавнего решения Рады увеличить военную поддержку Украины в рамках Европейского фонда мира", - отмечается в выводах.

Они также приветствовали принятие решения о приостановлении ввозной пошлины на весь украинский экспорт в Европейский Союз на один год.

В Евросоюзе согласовали новые санкционные ограничения против РФ, включающие запрет экспорта российской нефти в ЕС.

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