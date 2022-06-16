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Европейские лидеры не должны подталкивать Украину к уступкам, - министр иностранных дел Латвии

16 июня, 2022 четверг
02:14
война с Россией На фото министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что европейские лидеры не должны бояться провоцировать Путина, а международное сообщество не должно давить на Украину, чтобы она шла на уступки для прекращения войны

Об этом он сказал в интервью CNN.

Хотя Ринкевичс не назвал имен европейских лидеров, которые, по его словам, "боятся" раздражения Путина, он сказал CNN, что имеет в виду "тех, кто время от времени хорошо известен и открыто говорят, что они не хотят видеть, что он ( Путин) унижен". Вероятная речь шла о президенте Франции Эмманюэле Макроне, который в начале июня сказал: "Мы не должны унижать Россию, чтобы в день, когда прекратятся боевые действия, мы могли построить выходной пандус дипломатическими средствами".

Глава МИД Латвии сказал, что такой подход "нерационален". Он добавил, что "ментальность во многих столицах следует изменить". Ринкевичс также отметил, что дипломатические контакты мировых лидеров с Путиным в попытках заставить его прекратить войну не принесли результатов. Он считает, что россиян "могут остановить только украинцы, только они воюют".

Он похвалил США за военную поддержку Украины и сказал, что европейские союзники должны наращивать свое промышленное производство. "Теперь это нам нужно для собственной обороны, нам нужно вооружить Украину".

Ринкевичс сказал CNN, что "никто не должен подталкивать Украину к уступкам России" - уступок, например передача территории Москве, чтобы остановить войну. Это может сработать на время, но министр иностранных дел поставил под сомнение, что это станет постоянным сдерживанием будущей российской агрессии.

"Давайте больше не будем повторять эту ошибку. Россия не ведет эту войну за расширение НАТО или содержание Украины от НАТО или ЕС. Речь идет об уничтожении Украины, получении земли, восстановлении империи", - сказал он.

Чтобы предотвратить предстоящую военную агрессию со стороны Москвы, Ринкевичс сказал, что "Россия должна быть в ситуации, когда ее военная и экономическая машина находится в таком состоянии, чтобы она не смогла начать ни одну военную наступательную операцию", и хотя он не видит, что санкции прекратят нынешнюю войну, они могли бы помочь умерить будущее.

  • 12 июня министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс пожелал оккупантам в день России потерпеть поражение в войне против Украины.

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