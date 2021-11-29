Европейские клубы из топ-лиг начали борьбу за 20-летнего украинца из "Шахтера", - журналист Цыганик

Об этом сообщил журналист Игорь Цыганик в своей авторской программе на YouTube-канале FootballHub.



По информации Цыганика, испанская "Севилья" действительно интересуется Мудриком, как это сообщалось ранее. Однако журналист отметил, что не только испанский клуб стремится видеть у себя украинца. Вингером интересуются многие клубы, в том числе из АПЛ.



Англичане готовы выделить на трансфер Михаила Мудрика 10-20 млн евро. "Горняки" хотят получить за украинца больше, поэтому будут увеличивать стоимость украинца во время переговоров.

20-летний Михаил Мудрик выступает на позиции левого вингера. В нынешнем сезоне украинец провел 16 матчей, забил 2 гола и отдал 5 ассистов.



Transfermarkt оценивает его в 900 тысяч евро.



До назначения Роберто Де Дзерби Мудрик сыграл за "Шахтер" всего 7 матчей и не отличился результативными действиями.

9 сентября главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби сказал, что настроен вывести Мудрика на топ-уровень.

5 ноября полузащитник донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик поделился эмоциями после матча с "Реалом" в Лиге чемпионов, где ему аплодировали испанские фанаты.

25 ноября стало известно, что "Севилья" заинтересовалась подписанием Мудрика.

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