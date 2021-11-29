Европейские клубы из топ-лиг начали борьбу за 20-летнего украинца из "Шахтера", - журналист Цыганик
Европейские клубы из топ-чемпионатов активно интересуются полузащитником "Шахтера" Михаилом Мудриком
Об этом сообщил журналист Игорь Цыганик в своей авторской программе на YouTube-канале FootballHub.
По информации Цыганика, испанская "Севилья" действительно интересуется Мудриком, как это сообщалось ранее. Однако журналист отметил, что не только испанский клуб стремится видеть у себя украинца. Вингером интересуются многие клубы, в том числе из АПЛ.
Англичане готовы выделить на трансфер Михаила Мудрика 10-20 млн евро. "Горняки" хотят получить за украинца больше, поэтому будут увеличивать стоимость украинца во время переговоров.
20-летний Михаил Мудрик выступает на позиции левого вингера. В нынешнем сезоне украинец провел 16 матчей, забил 2 гола и отдал 5 ассистов.
Transfermarkt оценивает его в 900 тысяч евро.
До назначения Роберто Де Дзерби Мудрик сыграл за "Шахтер" всего 7 матчей и не отличился результативными действиями.
- 9 сентября главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби сказал, что настроен вывести Мудрика на топ-уровень.
- 5 ноября полузащитник донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик поделился эмоциями после матча с "Реалом" в Лиге чемпионов, где ему аплодировали испанские фанаты.
- 25 ноября стало известно, что "Севилья" заинтересовалась подписанием Мудрика.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.1
Покупка 27.1Продажа 27.37
-
EUR
Покупка 30.44Продажа 30.9
- Актуальное
- Важное