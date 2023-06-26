Об этом сообщает Еспресо.TV.

Украинцы за первые 5 дней ЕИ в Кракове получили 22 награды – 11 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых. Лидирует в медальном зачете Испания (18-11-10), второй идет Италия (17-17-21)

Как Украина выступила 25 июня

25 июня в Кракове золото Украине принесли прыгуны в воду Кирилл Болюх и Алексей Середа на платформе 10 м и легкоатлетка Ярослава Магучих в прыжках в высоту.

Серебро в стрельбе из лука в миксте выиграли Анастасия Павлова и Иван Кожокарь.

Легкоатлет Артур Фельфнер завоевал бронзу в метании копья.

Что такое Европейские игры

Европейские игры — это континентальные мультиспортивные соревнования, отборочные к Олимпиаде-2024. В Кракове атлеты выступают в 28 видах спорта и разыграют 253 комплекта медалей. ЕИ проходят третий раз в истории - в 2015 году они прошли в Баку, а в 2019-м - в Минске.

Европейские игры проходят в Кракове до 2 июля.

Фото: twitter.com/eg2023