Европейские игры-2023: Украина удержалась в топ-3 медального зачета по итогам первой недели соревнований
Сборная Украины с 11 золотыми, 7 серебряными и 4 бронзовыми наградами занимает третье место в медальном зачете после первой недели Европейских игр - 2023
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украинцы за первые 5 дней ЕИ в Кракове получили 22 награды – 11 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых. Лидирует в медальном зачете Испания (18-11-10), второй идет Италия (17-17-21)
Как Украина выступила 25 июня
25 июня в Кракове золото Украине принесли прыгуны в воду Кирилл Болюх и Алексей Середа на платформе 10 м и легкоатлетка Ярослава Магучих в прыжках в высоту.
Серебро в стрельбе из лука в миксте выиграли Анастасия Павлова и Иван Кожокарь.
Легкоатлет Артур Фельфнер завоевал бронзу в метании копья.
Что такое Европейские игры
Европейские игры — это континентальные мультиспортивные соревнования, отборочные к Олимпиаде-2024. В Кракове атлеты выступают в 28 видах спорта и разыграют 253 комплекта медалей. ЕИ проходят третий раз в истории - в 2015 году они прошли в Баку, а в 2019-м - в Минске.
Европейские игры проходят в Кракове до 2 июля.
Фото: twitter.com/eg2023
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