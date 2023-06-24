Европейские игры-2023: как Украина выступает 24 июня
В субботу, 24 июня, украинские спортсмены продолжили удачные выступления на Европейских играх-2023
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Легкая атлетика
Марина Бех-Романчук принесла Украине четвертую медаль Европейских игр-2023 по легкой атлетике - "золото" в тройном прыжке.
В беге на дистанции в 800 метров Наталья Кроль финишировала первой.
Михаил Кохан стал серебряным призером ЕИ в метании молота. Украинец занял второе общее место по итогам выступлений в элитном дивизионе.
Артистическое плавание
"Серебряным" для украинских артистических пловчих стало выступление команды в акробатической программе.
Вторую медаль украинские артистические пловчины завоевали в дуэте произвольной программы - "серебро" сестер Алексиевых.
Каноэ-гребли
Людмила Лузан торжествовала в каноэ-одиночке на дистанции 500 метров.
Прыжки в воду
Выступление Ксении Байло и Кирилла Болюха принесло Украине "золото" в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки.
Что такое Европейские игры
Европейские игры — это континентальные мультиспортивные соревнования, отборочные к Олимпиаде-2024. В Кракове атлеты выступают в 28 видах спорта и разыграют 253 комплекта медалей. ЕИ проходят третий раз в истории - в 2015 году они прошли в Баку, а в 2019 - в Минске.
Европейские игры продлятся в Кракове до 2 июля.
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