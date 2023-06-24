Европейские игры-2023: как Украина выступает 24 июня

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Легкая атлетика

Марина Бех-Романчук принесла Украине четвертую медаль Европейских игр-2023 по легкой атлетике - "золото" в тройном прыжке.

В беге на дистанции в 800 метров Наталья Кроль финишировала первой.

Михаил Кохан стал серебряным призером ЕИ в метании молота. Украинец занял второе общее место по итогам выступлений в элитном дивизионе.

Артистическое плавание

"Серебряным" для украинских артистических пловчих стало выступление команды в акробатической программе.

Вторую медаль украинские артистические пловчины завоевали в дуэте произвольной программы - "серебро" сестер Алексиевых.

Каноэ-гребли

Людмила Лузан торжествовала в каноэ-одиночке на дистанции 500 метров.

Прыжки в воду

Выступление Ксении Байло и Кирилла Болюха принесло Украине "золото" в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки.

Что такое Европейские игры

Европейские игры — это континентальные мультиспортивные соревнования, отборочные к Олимпиаде-2024. В Кракове атлеты выступают в 28 видах спорта и разыграют 253 комплекта медалей. ЕИ проходят третий раз в истории - в 2015 году они прошли в Баку, а в 2019 - в Минске.

Европейские игры продлятся в Кракове до 2 июля.