Европейские бизнесмены требуют лишить россиян с двойным гражданством паспортов стран ЕС

Об этом сообщает Open Petition.



"Российская агрессия против Украины ставит все европейские страны перед выбором и принуждает к действиям. Среди всего широкого спектра уже принимаемых мер есть еще один способ противостоять этой ужасной войне и предотвратить новые. Страны ЕС могут и даже должны пересмотреть свою политику и правила относительно предоставление гражданства ЕС гражданам РФ", - говорится в петиции.



По словам авторов документа, гражданство стран Евросоюза у россиян угрожает безопасности и благосостоянию ЕС. Они подчеркнули, что у граждан не только права, но и обязанности перед государством, а Конституция РФ требует защищать Россию, однако ее "оборона" предусматривает геноцид других народов, массовое убийство мирных жителей, уничтожение гражданской инфраструктуры и домохозяйств.



"Россия уже не впервые начинает войну, прикрываясь желанием защитить права своих граждан за пределами России. Они продолжают использовать российских граждан, проживающих за границей, как повод для продвижения насилия и своей агрессивной геополитической повестки дня. Они приносят свою "защиту" даже тем, кто никогда не просил "защиты"", - отметили бизнесмены.

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