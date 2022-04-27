Европейские банки могут упростить проверки для открытия счетов беженцам из Украины

Об этом сообщила Европейская служба банковского надзора, выступающая регулятором банковского сектора в ЕС.



Регулятор разрешил европейским банкам адаптировать свои меры по проверке отмывания средств так, чтобы украинские беженцы получили доступ к финансовой системе ЕС и могли открыть основные банковские счета.



Так, банки могут не требовать паспорт при открытии счета, а учитывать другие подтверждающие документы, подтверждающие, что потенциальный клиент является украинским беженцем. А часть проверок финансовые учреждения могут быть отложены.



Однако регулятор предостерегает банки быть бдительными по отношению к признакам подсанкционных клиентов или попыток сокрытия бенефициара бизнеса.

Напомним, криптобиржа запустила карту для беженцев из Украины и будет начислять им по $75 в течение трех месяцев.



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