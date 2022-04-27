Европейские банки могут упростить проверки для открытия счетов беженцам из Украины
Европейская служба банковского надзора позволила банкам упростить проверки беженцев из Украины при открытии им счетов
Об этом сообщила Европейская служба банковского надзора, выступающая регулятором банковского сектора в ЕС.
Регулятор разрешил европейским банкам адаптировать свои меры по проверке отмывания средств так, чтобы украинские беженцы получили доступ к финансовой системе ЕС и могли открыть основные банковские счета.
Так, банки могут не требовать паспорт при открытии счета, а учитывать другие подтверждающие документы, подтверждающие, что потенциальный клиент является украинским беженцем. А часть проверок финансовые учреждения могут быть отложены.
Однако регулятор предостерегает банки быть бдительными по отношению к признакам подсанкционных клиентов или попыток сокрытия бенефициара бизнеса.
- Напомним, криптобиржа запустила карту для беженцев из Украины и будет начислять им по $75 в течение трех месяцев.
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