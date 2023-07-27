Об этом пишет сопредседатель фракции Ирина Геращенко на своем телеграмм-канале.

Она отмечает, что соответствующее законодательство следует только обновить с учетом реалий полномасштабной войны – уничтоженного имущества, временно оккупированных территорий и фактора безопасности для тех, кто сейчас на фронте. Геращенко призвала Кабинет министров в конце концов упомянуть о своем праве законодательной инициативы и присоединиться к выполнению критериев Еврокомиссии по членству Украины в ЕС.

"В странах Восточной Европы и Балтии, которые стали членами ЕС, именно правительства играли ключевую роль в законодательных инициативах по выполнению условий членства. В Украине КМ самоустранился от законотворческой инициативы для выполнения 7 требований, необходимых для начала переговоров о членстве в ЕС", - отмечает депутат.

"Заявления чиновников, что Украина уже выполнила то ли 85, то ли 100% предпосылок, вызывают у партнеров откровенное раздражение. В то же время, от правительства не было направлено в ВР ни один из необходимых для начала переговоров законопроектов. Напротив, все эти проекты регистрируются от депутатов монобольшинства, соответствующего качества - речь идет о Конституционном Суде, или об Антимонопольном комитете. Правительство не смогло подать законопроект о возобновлении е-декларирования, хотя много об этом говорит", - констатирует Геращенко.

"Европейская Солидарность" за восстановление существующего законодательства об е-декларировании. Именно наша команда в свое время создала антикоррупционную инфраструктуру, доказавшую свою эффективность. Очевидно, в существующий закон следует внести определенные коррективы, касающиеся уничтоженного оккупантами имущества, декларантов на оккупированных территориях и военных на передовой», – считает сопредседатель фракции.

"На днях с чиновниками, ответственными в КМ за евроатлантическую интеграцию, мы в формате согласительного совета обсуждали законопроекты, необходимые для начала переговоров по членству в ЕС. Наша фракция призвала правительство вспомнить об их конституционном праве законодательной инициативы и взять на себя функцию разработки и подачи в ВР евроинтеграционных законопроектов. Специально написанных, которые действительно будут соответствовать аcquis. Как это происходило во всех странах ЕС", – сообщила Ирина Геращенко.

По ее словам, на совещании обсуждалась и идея нового законопроекта об е-декларировании. "ЕС" не будет подписывать этот законопроект как соавторы, потому что мы выступаем за восстановление существующего закона, автором которого и была наша команда. В ближайшее время в ВР будет вынесен законопроект о е-декларировании. Какой из них – прошедший ли профильный комитет и восстанавливающий существующую систему, или новая редакция – это решит согласительный совет. Главное, что законопроект на днях будет в повестке дня парламента", – отмечает Ирина Геращенко.

"Но очень плохо, что правительство, много кричащее о евроинтеграции, ничего не делает для нее", - резюмирует депутат.