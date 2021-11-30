"Европейская Солидарность" вышла на первое место, ее поддержка растет, – опрос КМИС

Если бы выборы в Верховную Раду проводились в следующее воскресенье, за партию "Европейская Солидарность" проголосовали бы 14,8% всех опрошенных и 17,1% среди определившихся говорится в опросе Киевского международного института социологии .



Партия "Слуга народа" опустилась на второе место, ее рейтинги продолжают понижение. За нее готовы голосовать 13% от всех опрошенных, или 15% среди определившихся.



В опрос, который КМИС провел в октябре 2021 года, за "ЕС" готовы были голосовать 13,9% всех и 15,7% среди определившихся. За "Слугу народа" - 13,7% всех и 15,5% среди определившихся.



Другие партии имеют следующие рейтинги: "Батькивщина" - 11,5% всех опрошенных, "Умная политика" - 8,6%, ОПЖЗ - 8%, "Сила и Честь" - 5,8%, Украинская стратегия Гройсмана - 5% , радикальная партия Олега Ляшко – 4,7%, "Наши" – 4,6%. Остальные политсилы имеют значительно более низкие показатели.



"Европейскую солидарность" большинство опрошенных называют главной и реальной оппозицией к власти - так думают 28,6% опрошенных. ОПЗЖ – 23,2%, "Батькивщину" 17,8%, партию "Голос" 4,4% опрошенных.







Всеукраинский опрос "Социально-политическая ситуация в Украине" проводился Киевским международным институтом социологии в ноябре 2021 года. Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI). Полевой этап исследования продолжался с 26 по 29 ноября 2021 года. Всего в рамках исследования было проведено 1203 интервью. Статистическая погрешность выборки не превышает 3.2% для показателей, близких к 50%, 2.7% для показателей, близких к 25 или 75%, 2.1% для показателей, близких к 12 или 88%, 1.4% для показателей, близких к 5 или 95% , 0.7% для показателей, близких к 1 или 99%.