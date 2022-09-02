"Европейская Солидарность" выражает решительный протест против лжи и манипуляций, распространенных олигархическими СМИ по поводу "ботоферм"
Партия "Европейская Солидарность" выразила протест в связи с очередной серией заказных материалов против политической силы и ее лидера Петра Порошенко
Об этом идет речь на сайте "ЕС".
"В четверг на щедро обласканных Банковой за обслугу СМИ холдинга "1+1" вышла очередная серия заказных материалов против "Европейской Солидарности" и ее лидера Петра Порошенко. В них продолжается разгоняться провокация, запущенная с подачи СБУ, о якобы ликвидации якобы миллионной ботофермы, к которой якобы имеет какое-то отношение проукраинская патриотическая партия", – отмечает "ЕС".
Как добавляют в партии, сайты, бенефициар которых находится под санкциями США за коррупцию, "пошли дальше в своей лжи, запустив фейк, будто Петр Порошенко тратил деньги на какие-то "ботофермы".
"Европейская Солидарность" выражает решительный протест против лжи и манипуляций, распространяющих олигархические СМИ Коломойского.
"Уже месяц мы требуем от руководства Верховной Рады пригласить на согласительный совет и.о. главы СБУ Малюка, чтобы предоставить депутатам исчерпывающую информацию о так называемых ботофермах", - отмечают в заявлении "ЕС".
В "Европейской Солидарности" напомнили, что члены партии воюют на фронте в рядах ВСУ и сил терробороны, волонтерят и помогают Армии.
"Вместе с ОО "Дело Громад" Фонд Порошенко закупил для ВСУ тысячи бронежилетов, сотни дронов и авто, пикапы, грузовики, бронемашины. Помощь, которую лидер "ЕС" направил Армии, сопоставима с помощью одной из стран НАТО. Каждую копейку мы направляем на Армию", за каждую гривню, которую украинцы перечислили как донаты, - отчитываемся. В настоящее время миллионы коррупционных гривен власть тратит на дискредитацию государственных сил", - говорится в заявлении.
"Полгода назад "ЕС" протянула власти руку помощи, чтобы вместе мы как зрелое общество выстояли перед лицом российской агрессии. Мы неукоснительно соблюдали единство, но все эти марафоны, "Байрактар News" и другие "гроши" ежедневно демонстрируют, насколько это единство носит односторонний характер.
В некоторых головах война уже закончилась, и они занялись любимым делом – дискредитацией и уничтожением политических оппонентов.
Мы рассматриваем возможность подачи судебного иска против аффилированных с олигархом Коломойским медиа за их постоянную ложь, манипуляции, язык ненависти и раскол общества", - подчеркнули в ЕС.
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