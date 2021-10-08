"Европейская Солидарность" выдвинула кандидатуру Федыны на должность первого вице-спикера Рады

Об этом Федина сообщила в Telegram .

"Фракция "ЕС" выдвинула меня, Софию Федину, в качестве кандидата на должность первого вице-спикера Верховной Рады Украины", - написала она.



Как известно, от фракции "Слуга народа" на пост первого вице-спикера ВРУ претендует Александр Корниенко.

Напомним, Верховная Рада Украины отправила в отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова.

8 октября народные депутаты избрали новым главой парламента Руслана Стефанчука.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb