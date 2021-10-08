"Европейская Солидарность" выдвинула кандидатуру Федыны на должность первого вице-спикера Рады
Фракция "Европейская Солидарность" выдвинула кандидатуру нардепа Софии Федыны на должность первого вице-спикера Верховной Рады
Об этом Федина сообщила в Telegram .
"Фракция "ЕС" выдвинула меня, Софию Федину, в качестве кандидата на должность первого вице-спикера Верховной Рады Украины", - написала она.
Как известно, от фракции "Слуга народа" на пост первого вице-спикера ВРУ претендует Александр Корниенко.
- Напомним, Верховная Рада Украины отправила в отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова.
- 8 октября народные депутаты избрали новым главой парламента Руслана Стефанчука.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.25
Покупка 26.25Продажа 26.47
-
EUR
Покупка 30.24Продажа 30.61
- Актуальное
- Важное