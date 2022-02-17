"Европейская Солидарность" во Львовском облсовете поддержала выделение 5 миллионов гривен на нужды территориальной обороны

"Эти средства пойдут на обеспечение первоочередных мер, которые будут формировать территориальную оборону области в будущем. Программа территориальной обороны Львовщины нарабатывается, ее должны вынести на рассмотрение на следующую сессию областного совета", - заявила глава Львовского областного совета Ирина Гримак.

Также депутаты поручили профильной комиссии облсовета совместно с Львовской ОГА в месячный срок представить на рассмотрение областного совета комплексную Программу поддержки территориальной обороны области, которая, кроме вопросов материально-технического обеспечения 103 бригады терробороны, будет включать вопросы подготовки инфраструктуры области и общин к национальному сопротивлению.

Для нужд Яворивского батальона бригады облсовет также выделил коммунальное помещение в Яворовском районе. Депутаты приняли решение о предоставлении на льготных условиях в аренду помещения Немировской городской больницы площадью 754 м2, владельцем которого Львовский областной совет.

В этом помещении разместится Яворивский батальон 103 бригады Сил территориальной обороны Львовщины.