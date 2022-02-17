"Европейская Солидарность" во Львовском облсовете поддержала выделение 5 миллионов гривен на нужды территориальной обороны
Фракция "Европейская Солидарность" во Львовском областном совете поддержала выделение 5 миллионов гривен на первоочередные нужды материально-технического обеспечения 103 бригады Сил территориальной обороны. Этот проект решение поддержали 68 депутатов совета из 84
"Эти средства пойдут на обеспечение первоочередных мер, которые будут формировать территориальную оборону области в будущем. Программа территориальной обороны Львовщины нарабатывается, ее должны вынести на рассмотрение на следующую сессию областного совета", - заявила глава Львовского областного совета Ирина Гримак.
Также депутаты поручили профильной комиссии облсовета совместно с Львовской ОГА в месячный срок представить на рассмотрение областного совета комплексную Программу поддержки территориальной обороны области, которая, кроме вопросов материально-технического обеспечения 103 бригады терробороны, будет включать вопросы подготовки инфраструктуры области и общин к национальному сопротивлению.
Для нужд Яворивского батальона бригады облсовет также выделил коммунальное помещение в Яворовском районе. Депутаты приняли решение о предоставлении на льготных условиях в аренду помещения Немировской городской больницы площадью 754 м2, владельцем которого Львовский областной совет.
В этом помещении разместится Яворивский батальон 103 бригады Сил территориальной обороны Львовщины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.11
Покупка 28.11Продажа 28.45
-
EUR
Покупка 31.88Продажа 32.37
- Актуальное
- Важное