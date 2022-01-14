"Европейская Солидарность" внесла в Верховную Раду законопроект о повышении денежного довольствия и выплат на жилье для военных – генерал Забродский

Забродский отметил, что и эксперты, и военнослужащие отмечают катастрофическую ситуацию с денежным обеспечением в Вооруженных силах, а это напрямую влияет на мотивацию продолжать военную службу или искать другой заработок.

"Отдельным вопросом остается компенсация по поднаему жилья, которую уже не первый год получает личный состав ВСУ. Та мизерная сумма, которую предлагает государство в качестве этой компенсации, кроме того, что выглядит жалко, а еще и сугубо в материальном плане не позволяет снять жилье не только в областном центре, а даже в поселке или районном центре", – отметил он.

Депутат отметил, что вопрос с повышением размера этой компенсации власти не могут решить уже второй год, хотя "Европейская Солидарность" все это время требует исправить ситуацию. "Но мы слышим только оправдания, обещания и призывы потерпеть еще чуть-чуть. Я твердо убежден, что больше терпеть нельзя", – подчеркнул генерал-лейтенант.

Депутат сообщил, что "Европейская Солидарность" вносит на рассмотрение парламента законопроект, позволяющий снять вопрос размера денежного довольствия и компенсации по поднаему жилья.

"Мы предлагаем привязать размер минимального оклада, являющегося основной расчетной единицей для исчисления уровня денежного обеспечения военнослужащих, к минимальному прожиточному уровню. Мы предлагаем привязать размер компенсации по поднаему жилья к размеру минимального прожиточного уровня", - рассказал Забродский.

Он объяснил преимущества такого подхода. "Во-первых, речь будет идти о совсем других суммах. Во-вторых, вопрос роста денежного обеспечения или компенсации по поднаему жилья будет напрямую связан с принятием очередного закона об очередном государственном бюджете на следующий календарный год. И будет раз и на всегда, по меньшей мере, на длительное время, закреплено в нашем законодательстве. И никоим образом не будет зависеть от воли определенных должностных лиц или руководства государства", – подчеркнул депутат.

Забродский подчеркнул, что "Европейская Солидарность" потребует первоочередного рассмотрения законопроекта в парламенте.

"Власть бы и не вспомнила об обеспечении военнослужащих, если бы не недавний скандал с денежным обеспечением сотрудников Национальной полиции. Конечно, Вооруженные силы, несущие основное бремя выполнения задач в составе операции Объединенных сил, не могут бастовать. Но это ни в коем случае не снимает с нас ответственности как с парламентариев, чтобы мы приняли все возможные меры, чтобы обеспечить нашим военнослужащим достойное материальное обеспечение", – также сказал депутат.

Он подчеркнул, что деньги на реализацию этого проекта есть: "Можно упомянуть о 2,5 миллиардах, которые предлагает Международный валютный фонд, можно упомянуть о строительстве дорог. И в конце концов ответить на вопрос, который более важен".