"Европейская Солидарность" требует срочно выплатить задолженности и повысить зарплату сотрудникам Национальной полиции

"В свое время реформа Национальной полиции и выход на улицы обновленной патрульной полиции стали визитной карточкой успешных реформ в Украине. Одно из главных условий реформы – заработная плата выше средней для патрульных, которая привлекала на службу лучших из лучших и стала антикоррупционным предохранителем".



Об этом говорится в заявлении "Европейской Солидарности".

"Накануне 95% личного состава Токмакского отделения полиции написали рапорты на увольнение. Среди главных причин – низкий уровень заработных плат, невыплата 13-й зарплаты, невыплата сверхурочных и ведомственных доплат и систематическое давление руководства для фиктивного повышения статистики раскрытия преступлений.

Подобная ситуация наблюдается и в других участках по всей стране, что дискредитирует саму сущность реформы Национальной полиции.

Поэтому "Европейская Солидарность" требует в срочном порядке пересмотреть размер заработной платы для патрульных и сотрудников Национальной полиции", - говорится в распространенном заявлении "ЕС".



Политическая партия требует выплатить полицейским задолженности по всем доплатам и отдать причитающуюся копам 13-ю зарплату. "Европейская Солидарность" подчеркнула, что особо будет ждать отчета министра внутренних дел о выполнении этих требований и распределении более 98 миллиардов гривен, которые МВД получило на 2022 год.

"Так же мы требуем поднять денежное довольствие военнослужащих, которое фактически не увеличивали с 2019 года, а также воинам Национальной гвардии и Государственной пограничной службы, чтобы не допустить подобной ситуации с массовыми увольнениями в этих структурах".

Украинские защитники, на которых лежит ответственность за защиту государства от российской агрессии, заслуживают достойной оплаты труда и всесторонней поддержки государства!", - считают в "Европейской Солидарности".