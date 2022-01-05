"Европейская Солидарность" требует срочно выплатить задолженности и повысить зарплату сотрудникам Национальной полиции
Массовое недовольство уровнем заработных плат и масштабный отток кадров из рядов Национальной полиции – это следствие провальной политики властей Зеленского, угрожающей национальной безопасности и безопасности граждан, говорится в заявлении политической партии "Европейская Солидарность"
"В свое время реформа Национальной полиции и выход на улицы обновленной патрульной полиции стали визитной карточкой успешных реформ в Украине. Одно из главных условий реформы – заработная плата выше средней для патрульных, которая привлекала на службу лучших из лучших и стала антикоррупционным предохранителем".
Об этом говорится в заявлении "Европейской Солидарности".
"Накануне 95% личного состава Токмакского отделения полиции написали рапорты на увольнение. Среди главных причин – низкий уровень заработных плат, невыплата 13-й зарплаты, невыплата сверхурочных и ведомственных доплат и систематическое давление руководства для фиктивного повышения статистики раскрытия преступлений.
Подобная ситуация наблюдается и в других участках по всей стране, что дискредитирует саму сущность реформы Национальной полиции.
Поэтому "Европейская Солидарность" требует в срочном порядке пересмотреть размер заработной платы для патрульных и сотрудников Национальной полиции", - говорится в распространенном заявлении "ЕС".
Политическая партия требует выплатить полицейским задолженности по всем доплатам и отдать причитающуюся копам 13-ю зарплату. "Европейская Солидарность" подчеркнула, что особо будет ждать отчета министра внутренних дел о выполнении этих требований и распределении более 98 миллиардов гривен, которые МВД получило на 2022 год.
"Так же мы требуем поднять денежное довольствие военнослужащих, которое фактически не увеличивали с 2019 года, а также воинам Национальной гвардии и Государственной пограничной службы, чтобы не допустить подобной ситуации с массовыми увольнениями в этих структурах".
Украинские защитники, на которых лежит ответственность за защиту государства от российской агрессии, заслуживают достойной оплаты труда и всесторонней поддержки государства!", - считают в "Европейской Солидарности".
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