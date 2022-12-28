Об этом говорится в заявлении "ЕС".

Теперь закон, принятый еще в декабре 2018 года, должен быть неукоснительно исполнен: исчезли любые отговорки, которыми пользовались недобросовестные чиновники для саботирования защиты украинского общества от щупалец "русского мира".

Украинская православная церковь, если она, как заявляет, уже не принадлежит московскому патриархату, должна доказать это делом:

четко и недвусмысленно заявить об осуждении Кирилла (Гундяева) и всей РПЦ как пособия агрессии и геноцида украинцев, разорвать с нее все отношения, в частности, объявить о выходе ее архиереев из состава синода РПЦ и о нераспространении на нее устава РПЦ;

сообщить Поместные Православные Церкви о разрыве с РПЦ и намерении урегулировать свой канонический статус в диалоге с Православной Церковью Украины в соответствии с Томосом, предоставленным Вселенским Патриархом;

выйти из московского раскола: возобновить общение с Поместными Церквами, признавшими ПЦУ; а самое главное – признать Таинства Православной Церкви Украины и начать диалог без предварительных условий и требований по пониманию и объединению украинских православных.

В противном случае УПЦ в очередной раз подтвердит, что относится к МП как канонически, так и фактически, и должен в соответствии с законом сообщить об этом обществу.

Для защиты украинского общества от враждебного влияния РПЦ требуем от Верховной Рады Украины безотлагательно принять Закон об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций ( #8221 от 23.11.2022 ) – о запрете в Украине деятельности РПЦ и подчиненных ей структур и организаций.

"Европейская Солидарность" инициировала соответствующие обращения местных советов – и их поддержка показывает высокий общественный вес этого вопроса.

КСУ 27 декабря признал конституционным закон, обязывающий УПЦ Московского патриархата изменить название таким образом, чтобы оно указывало на его принадлежность России

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