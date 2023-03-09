Об этом говорится в заявлении партии "Европейская солидарность".

Антикоррупционная инфраструктура, созданная нами в 2015-2019 годах, должна оставаться независимой, равноудаленной от всех политических сил и государственных структур. Это подчеркивает в своем свежем заявлении и G7, наш ключевой международный партнер.

Как бы кто ни относился к предыдущему директору НАБУ, не было никаких, даже малейших оснований ассоциировать его с властью, чего не скажешь о новом директоре.

В 2021 году Михаил Саакашвили писал, что Семен Кривонос пользуется полной поддержкой главы ОПУ. Эксперты также констатируют связки новоиспеченного директора НАБУ с одним из заместителей руководителя ОПУ. В то же время контент-анализ сообщений Кривоноса в социальных сетях выражает его ярко негативное и вопиющее необъективное отношение к целому ряду политических сил. Все это подвергает сомнению его беспристрастность как директора НАБУ, угрожает независимости и профессионализме этого антикоррупционного органа, который может стать в один ряд с ДБР и БЭБ, а именно – превратиться в еще одно Бюро хороших услуг для власти.

Земельный департамент, таможня и строительная инспекция – к сожалению, не те институты, в которых формируются антикоррупционные навыки. В любом случае Кривоносу нечего предъявить обществу в качестве положительных результатов ни в должности руководителя Государственной инспекции архитектуры и градостроительства, ни по результатам работы на Одесской таможне. А в память тех времен, когда он занимался регистрацией земельных соглашений в Обуховском районе, остался собственный участок, впоследствии проданный на порядок дороже, чем купленный.

Мы призываем г-на Кривоноса поступить так, как он уже сделал в 2016 году. Тогда, выиграв конкурс на должность руководителя Одесской территориальной ячейки НАБУ, отказался от должности после того, как журналисты-расследователи обнаружили факты недостоверного декларирования, потому что состояние претендента не соответствовало его доходам.

Зримые признаки политической предвзятости и заангажированности, длительный опыт работы в коррумпированных структурах, явно невзрачный баланс собственных расходов и доходов – все это вызывает серьезные сомнения в соответствии Семена Кривоноса только что занятой должности. И диктует необходимость нового конкурса.