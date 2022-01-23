"Европейская солидарность" требует от власти прекратить блокирование участия Порошенко в Межпарламентском Совете Украина-НАТО, – Геращенко

Об этом сообщила сопредседатель фракции Ирина Геращенко, передает Еспресо.TV.



"Лидер "ЕС" является официальным членом этой делегации, и очевидно, что его участие в дискуссиях, авторитет и особые отношения с представителями этой международной институции сегодня как никогда важно использовать для защиты страны. Это должна понимать и власть, если у нее осталась хоть капля здравого смысла и осознания ответственности за единство страны", - заявила Геращенко.



"К сожалению, госпожа Венедиктова отсутствовала, депутатов принял ее заместитель", - отметила народная депутат.



"Также адвокаты обратятся к следователям ГБР и в суд по поводу двухдневной международной командировки лидера оппозиции", - пишет Геращенко.



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"К сожалению, председатель ВР Руслан Стефанчук, признающий, что Петр Порошенко является членом этой делегации и имеет все соответствующие приглашения от наших партнеров, заявил, что он подпишет распоряжение о командировке сразу после разрешения следователей или Офиса Генпрокурора. Мы с удивлением воспринимаем такую позицию руководителя парламента, и напоминаем, что Верховная Рада – независимый орган власти, которым не руководят ни прокуратура, ни ГБР", – отмечает сопредседатель фракции.



Она призвала следственные органы не блокировать политическую деятельность лидера оппозиционной партии, особенно на фоне угроз безопасности, стоящих перед Украиной, и важности бороться за поддержку страны на дипломатическом фронте.



"Также мы расцениваем отказ председателя Верховной Рады подписать соответствующее распоряжение без указаний прокуратуры как препятствование политической деятельности Порошенко и блокирование представительства нашей фракции в международной делегации", - отмечает Ирина Геращенко.



"Призываем всех причастных оперативно рассмотреть командировочный вопрос Порошенко и не блокировать его, не усиливать негативное восприятие Украины и украинской власти в цивилизованном мире", - резюмирует Ирина Геращенко.





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