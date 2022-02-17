"Европейская Солидарность" требует немедленной реакции властей на обстрел детсада в Луганской области

"Сегодня утром оккупанты обстреляли детский сад в Станице Луганской. Две сотрудницы получили контузии. В Станице находится не только КПВВ, там базируется часть СММ ОБСЕ, и в принципе этот населенный пункт, несмотря на непосредственную близость с линией столкновения, считался спокойным... Обстрелы сада совершены запрещенным минскими соглашениями оружием", – пишет Геращенко.

"В последние годы контролируемые РФ боевики нарушают режим тишины в основном ночью, когда наблюдатели СММ уже не фиксируют нарушений. Так же особой реакции требует то, что обстреляно именно детское заведение, в последний раз по школам лупили зимой 17, в Авдеевке", – напомнила Геращенко.

"Европейская Солидарность" расценивает эту провокацию оккупационных войск против мирного населения как грубое нарушение минских соглашений. Обстрел садика среди бела дня происходит на фоне наращивания российских войск вблизи украинских границ и лжи Кремля об отводе своих частей и техники. Эта провокация свидетельствует о готовности оккупанта идти дальше в своих агрессивных намерениях против Украины и нуждается в жесткой реакции украинской власти и мира», – отмечает сопредседатель фракции.

"Власть, которая вчера так пафосно праздновала день единения, должна сегодня продемонстрировать единство со Станицей Луганской, жители которой находятся в опасности из-за нарушения режима тишины и обстрелов", – убеждена Ирина Геращенко.

"Необходимо немедленно созвать заседание ТКГ и обсуждать там деградацию ситуации, созвать телефонные консультации в нормандском формате и обсуждать там не формулы Штайнмайера, а безопасность украинских детей. Зеленский должен апеллировать к западным партнерам по немедленному введению дополнительных санкций против РФ за эскалацию ситуации на Донбассе и обстрелы украинских населенных пунктов, агрессию против Украины", – считает Ирина Геращенко.

"Страшные фотографии из Станицы Луганской слишком диссонируют со вчерашним пафосом дня единения, когда по указу Зеленского детей в школах и садах, в том числе и в Станице Луганской, сгоняли на линейки и другие мероприятия", – отмечает народный депутат.

"Эти фото украинские дипломаты должны немедленно продемонстрировать на сегодняшних слушаниях в Совбезе ООН, которые фарисейно собирает РФ. Мир должен дать отпор агрессору. Сегодня общество должно объединиться вокруг защиты украинского суверенитета, безопасности мирного населения, а значит – усиления украинской армии, которая остается гарантом нашей независимости", – резюмирует Ирина Геращенко.