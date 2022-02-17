Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная война с Россией "Европейская Солидарность" требует немедленной реакции властей на обстрел детсада в Луганской области

"Европейская Солидарность" требует немедленной реакции властей на обстрел детсада в Луганской области

17 февраля, 2022 четверг
12:08
война с Россией

Об этом пишет соглава фракции Ирина Геращенко в Facebook. Она отмечает – нужно немедленно созвать заседание ТКГ и провести телефонные консультации в рамках нормандского формата

"Сегодня утром оккупанты обстреляли детский сад в Станице Луганской. Две сотрудницы получили контузии. В Станице находится не только КПВВ, там базируется часть СММ ОБСЕ, и в принципе этот населенный пункт, несмотря на непосредственную близость с линией столкновения, считался спокойным... Обстрелы сада совершены  запрещенным минскими соглашениями оружием", – пишет Геращенко.

"В последние годы контролируемые РФ боевики нарушают режим тишины в основном ночью, когда наблюдатели СММ уже не фиксируют нарушений. Так же особой реакции требует то, что обстреляно именно детское заведение, в последний раз по школам лупили зимой 17, в Авдеевке", – напомнила Геращенко.

"Европейская Солидарность" расценивает эту провокацию оккупационных войск против мирного населения как грубое нарушение минских соглашений. Обстрел садика среди бела дня происходит на фоне наращивания российских войск вблизи украинских границ и лжи Кремля об отводе своих частей и техники. Эта провокация свидетельствует о готовности оккупанта идти дальше в своих агрессивных намерениях против Украины и нуждается в жесткой реакции украинской власти и мира», – отмечает сопредседатель фракции.

"Власть, которая вчера так пафосно праздновала день единения, должна сегодня продемонстрировать единство со Станицей Луганской, жители которой находятся в опасности из-за нарушения режима тишины и обстрелов", – убеждена Ирина Геращенко.

"Необходимо немедленно созвать заседание ТКГ и обсуждать там деградацию ситуации, созвать телефонные консультации в нормандском формате и обсуждать там не формулы Штайнмайера, а безопасность украинских детей. Зеленский должен апеллировать к западным партнерам по немедленному введению дополнительных санкций против РФ за эскалацию ситуации на Донбассе и обстрелы украинских населенных пунктов, агрессию против Украины", – считает Ирина Геращенко.

"Страшные фотографии из Станицы Луганской слишком диссонируют со вчерашним пафосом дня единения, когда по указу Зеленского детей в школах и садах, в том числе и в Станице Луганской, сгоняли на линейки и другие мероприятия", – отмечает народный депутат.

"Эти фото украинские дипломаты должны немедленно продемонстрировать на сегодняшних слушаниях в Совбезе ООН, которые фарисейно собирает РФ. Мир должен дать отпор агрессору. Сегодня общество должно объединиться вокруг защиты украинского суверенитета, безопасности мирного населения, а значит – усиления украинской армии, которая остается гарантом нашей независимости", – резюмирует Ирина Геращенко.

Новости
Донбасс
Европейская солидарность
Читайте также:
Ольга Стефанішина
16 февраля, 2022 среда
Если НАТО не впишет в 10-летнюю стратегию перспективу членства для Украины, мы будем считать, что это юридические гарантии, которые требует РФ, - вице-премьер Стефанишина
Аліна Паш
16 февраля, 2022 среда
"Прошу прощения у украинцев и Общественного": Алина Паш объяснила подделку справки ГПСУ и показала настоящий документ
16 февраля, 2022 среда
"Не буду за тебя, г***у, отдавать жизнь": Кива заявил, что это "не его война" и защищать Зеленского он не планирует
Киев
+7°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 28.11
    Покупка 28.11
    Продажа 28.45
  • EUR
    Покупка 31.88
    Продажа 32.37
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
17 февраля
14:43
Глава МИД Британии Трасс прибыла в Киев
14:41
Олимпиада-2022: В Пекине перенесли последний старт олимпийской чемпионки по Украине на Играх
14:35
Черкасский облсовет выделил 3,5 млн грн для терробороны
14:25
В КГГА объяснили, как будет работать метрополитен в случае полномасштабной войны
14:23
Рада ратифицировала договор с ЕИБ о предоставлении Украине €200 млн кредита на обновление городского транспорта
14:16
Обновлено
Олимпиада-2022: Все медалисты 13-го дня Игр в Пекине. ФОТО
14:09
Зеленский
Зеленский: некоторые члены НАТО не хотят видеть Украину в Альянсе
14:07
Общественное обратится к группе Kalush Orchestra по поводу представления Украины на "Евровидении-2022"
14:05
Алексей Резников
Повышает безопасность людей, уменьшает преступность: Резников выступил за легализацию огнестрельного оружия для самозащиты
14:02
Дмитрий Песков
В Кремле заявили об усилении "провокационных действий" Украины в Донбассе
13:49
Зеленский
Зеленский заявил о нескольких попытках связаться с Путиным по поводу накопления войск, в Кремле подтвердили запросы и объяснили отказ
13:46
Обновлено
Оккупанты в зоне ООС задействовали запрещенные минометы, тяжелую артиллерию и снаряженные гранатами дроны
13:37
Зеленский во время поездки в зону ООС вышел в Азовское море проверить охрану границ
13:33
Стало известно, почему скандального динамовца выгнали из французского клуба
13:27
В Украине за 2 года заменят старые пригородные поезда, - Мининфраструктуры
13:25
"Европейская Солидарность" во Львовском облсовете поддержала выделение 5 миллионов гривен на нужды территориальной обороны
13:23
Лукашенко
Лукашенко допустил возможность признания независимости "Л/ДНР"
13:20
Кулеба
Кулеба призвал международных партнеров осудить обстрел оккупантами Станицы Луганской
13:06
Обстрелы оккупантами Луганщины: во Врубовке повреждены частный дом и школа, дети и персонал скрылись в подвале, - журналист
13:05
Выдавали рецепты на наркотические средства под видом реабилитации: ГБР проводит обыски в пяти городах
13:04
Это был выстрел в упор из ядерного оружия: Украинка, которую на Олимпиаде-2022 поймали на допинге, объявила о завершении карьеры
12:57
Лукашенко
Лукашенко заявил, что будет "вечным президентом", если Запад продолжит атаки на Беларусь
12:54
Лавров
Россия сегодня ответит США на предложения по "гарантиям безопасности", - Лавров
12:51
Наталья Диденко
Порывистый ветер, дождь и облака, - синоптик Наталья Диденко о погоде на 18 февраля
12:44
Тренер "Аталанты" неожиданно раскритиковал Малиновского, несмотря на супергол украинца "Ювентуса"
12:35
В Украине появятся Силы киберобороны - Резников
12:31
россия танк
Вероятность нападения РФ на Украину сегодня выше, чем вчера, - глава Бюро нацбезопасности Польши
12:21
В оккупированном Крыму ФСБ провела обыски у крымского татарина Дудакова
12:07
Представители движения #SaveФЛП протестуют под Верховной Радой, центр Киева перекрыт
12:03
В депутатские планшеты был вшит модуль для онлайн-голосования, – Рудык
12:01
Фьюри выдвинул ультиматум тяжеловесу, сорвавшему его бой с Усиком
11:51
Обстрелы Луганщины оккупантами: жителей Счастья призывают не выходить на улицу, обнародован перечень бомбоубежищ
11:48
самолет
Рада ратифицировала соглашение об "открытом небе" с ЕС
11:42
Поймали на растрате средств: в Киеве сообщено о подозрении начальнице управления образования Дарницкой РГА
11:41
Паксловид
В Украине допущен к применению препарат "Паксловид" для лечения от COVID-19
11:36
падение рубль
Рубль и российские акции усилили падение на фоне новостей о военном обострении на Донбассе
11:35
Олимпиада-2022: Финский фристайлист во время соревнований столкнулся с оператором и сломал ключицу
11:26
Рада со второй попытки уволила главу Фонда госимущества Сенниченко
11:23
"Бизнесмен Петровский лично контролировал удаление видео": журналист Ткач рассказал подробности нападения на съемочную группу в Днепре
11:19
Байден и Шольц призвали РФ сделать реальные шаги по отводу войск от Украины
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV