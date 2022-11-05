Об этом пишет сопредседатель фракции Ирина Геращенко в facebook.

"3 ноября в ВР состоялось настоящее сражение за закон о почтовых услугах и почтовой связи. Этот закон пафосно презентовали как евроинтеграционный. Но под красивым названием и хорошей идеей как всегда скрывались нормы, не имеющие ничего общего с евроинтеграцией и защитой предпринимательства", – отмечает Геращенко.

Депутаты из фракции "ЕС" пытались внести поправки в законопроект, однако большинство не прислушалось к профессиональным советам.

"Наша профессиональная команда обращалась к залу с призывом услышать профессиональные замечания. Не политические, а профессиональные, которые действительно сделали бы закон европейским и защитили производителя. Более того, профильный комитет евроинтеграции на 2 страницах изложил свои замечания, которые под балаган зала председатель комитета Иванна Климпуш-Цинцадзе зачитала парламенту", – пишет Геращенко.

"Только "ЕС" воздержалась при голосовании за этот закон. Все остальные фракции, не слушая, не читая, повелись на манипуляцию о его евроинтеграционности. И вот имеем реакцию одного из лидеров украинского бизнеса. Компания "Новая почта", которая даже во время войны создала и обеспечивает уникальный сервис для миллионов украинцев, заявила, что этот закон уничтожит отрасль. Совладелец компании "Новая почта" Владимир Поперешнюк считает принятие закона о почтовой связи ударом по отрасли", – констатирует Ирина Геращенко.

"Мы призываем президента Зеленского ветировать закон, парламент – внести изменения, на которых мы настаивали и которые приведут закон в соответствие с европейскими директивами. И вместе уже проголосовать его в идеальном варианте, который поддерживает и отрасль", – отмечает народный депутат.

"Мы регистрируем постановление об отмене голосования за этот закон как не отвечающий выводам комитета евроинтеграции", – отмечает Ирина Геращенко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb