"Европейская Солидарность" призывает вернуть тендеры через Prozorro
Партия "Европейская Солидарность" призывает вернуть открытые конкурентные тендеры через систему Prozorro, определяющие объективную цену товаров и услуг
Об этом говорится на сайте партии "Европейская солидарность".
"Политическая партия "Европейская Солидарность" имеет нулевую толерантность к коррупции, мы всегда были и являемся сторонниками открытых закупок через Prozorro, чего бы это ни касалось – либо закупки яиц в Министерстве обороны, либо закупки макарон для детских садов. Мы считаем, что именно конкурентный механизм торгов должен определять объективную цену товаров и услуг", – проинформировала пресс-служба.
Так, учитывая резонанс вокруг политической манипуляции относительно 205 килограммов макарон и 22345 гривен партия призвала городские власти Ровно:
1. Остановить закупку, сделанную при неявке участников торгов и конкурентных тендерных предложений.
2. Объявить новый тендер на закупку.
"А также мы призываем производителей и поставщиков макаронных изделий откликнуться на новый тендер и выйти со своими предложениями, чтобы детские сады получили эти макаронные изделия по результатам конкурентных торгов. Обращаемся к общественности следить за этим процессом и всячески отстаивать использование механизма Prozorro", - резюмировали в "ЕС".
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