"Европейская Солидарность" призывает вернуть тендеры через Prozorro

Об этом говорится на сайте партии "Европейская солидарность".

"Политическая партия "Европейская Солидарность" имеет нулевую толерантность к коррупции, мы всегда были и являемся сторонниками открытых закупок через Prozorro, чего бы это ни касалось – либо закупки яиц в Министерстве обороны, либо закупки макарон для детских садов. Мы считаем, что именно конкурентный механизм торгов должен определять объективную цену товаров и услуг", – проинформировала пресс-служба.

Так, учитывая резонанс вокруг политической манипуляции относительно 205 килограммов макарон и 22345 гривен партия призвала городские власти Ровно:

1. Остановить закупку, сделанную при неявке участников торгов и конкурентных тендерных предложений.

2. Объявить новый тендер на закупку.

"А также мы призываем производителей и поставщиков макаронных изделий откликнуться на новый тендер и выйти со своими предложениями, чтобы детские сады получили эти макаронные изделия по результатам конкурентных торгов. Обращаемся к общественности следить за этим процессом и всячески отстаивать использование механизма Prozorro", - резюмировали в "ЕС".