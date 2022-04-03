"Европейская Солидарность" призывает Верховную Раду обратиться к миру по поводу геноцида украинского народа, устроенного российскими оккупантами
Фракция "Европейская Солидарность" призывает Верховную Раду Украины официально отреагировать на преступления оккупационной армии
Об этом сообщает "Европейская Солидарность".
После освобождения городов-спутников Киева – Бучи, Ирпеня, Гостомеля и окрестных селений – украинцам и всему миру открылась страшная картина преступлений против человечности и военных преступлений российского оккупационного режима.
Братские могилы, в которые сброшены сотни тел расстрелянного гражданского населения, улицы мирных населённых пунктов, где не было никаких военных объектов, усеяны трупами убитых жителей.
Голые тела изнасилованных и убитых женщин, которых пытались сжечь, чтобы скрыть преступление, расстрелянные машины с детьми, которых родители пытались вывезти из ада, мужчины с завязанными руками, убитые выстрелом в голову.
Выстрелом в голову был убит и документалист Максим Левин, тело которого найдено в лесу.
Мир шокирован кадрами уничтоженного Мариуполя, где оккупационная армия бомбит больницы, театры и школы, Волновахи, стертой с земли, разрушенных Харькова, Чернигова, других населенных пунктов.
Многочисленные факты нарушения правил войны, мародерство, массовая принудительная депортация десятков тысяч украинцев из оккупированных населенных пунктов на территорию страны-агрессора, убийства тысяч мирных граждан, массовые факты изнасилований, включая групповые, женщин и детей – все это носит признаки геноцида.
Геноцида украинского народа, устроенного по прямому приказу путина его оккупационной армией. Россия проводит этнические чистки и геноцид украинцев по национальному признаку.
Россия не имеет права быть членом ООН и тем более Совбеза ООН как страна, которая системно и грубо нарушает все принципы и правила этой организации, разрушает ее фундамент.
"Европейская Солидарность" обращается в Верховную Раду с инициативой немедленно принять обращение к миру по поводу геноцида украинского народа.
Мы требуем от власти инициировать срочное заседание Совбеза ООН и Совета ООН по правам человека, на которых представить миру факты геноцида. И немедленно обратиться в Международный трибунал в Гааге с требованием начать производство по факту геноцида украинцев.
Путин должен быть объявлен военным преступником, он не должен уйти от ответственности.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.68
-
EUR
Покупка 32.36Продажа 32.9
- Актуальное
- Важное