"Европейская Солидарность" призвала власти наложить санкции против РПЦ как организации – пособника терроризма, ее руководства и подразделений в Украине, – заявление
В "Европейской Солидарности" отмечают, что синод Российской православной церкви в Украине фактически повторил нарратив Кремля, выводя из-под ответственности за агрессию против Украины Путина и российское государство, и цинично перебрасывая ответственность на Украину
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте "Европейской солидарности".
"Нелепо утверждать, что сама Украина и Православная церковь Украины спровоцировали российское нападение. Это – мантра агрессора, которую повторил Синод УПЦ МП", – говорится в заявлении. – При этом они не только упустили из виду Владимира Гундяева (патриарха Кирилла), который благословляет убийства украинцев и даже в разговоре с Папой Римским оправдывает агрессию, – но и продолжают ежедневно поминать его в молитвах».
В заявлении отмечают, что синод УПЦ МП мог стать со своим народом, своими верными и осудить агрессию, разорвать связи с РПЦ и Кириллом. Вместо этого они выбрали остаться в единстве с РПЦ и выгораживать агрессора.
"Российская православная церковь проявила себя как организация, идеологически обосновывающая, оправдывающая и поддерживающая средствами пропаганды преступление геноцида против украинцев и все военные преступления, совершаемые Россией на территории Украины. Предстоятель рпц Владимир Гундяев, позывной Кирилл, активно поддерживает войну России против Украины, поощряя и оправдывая агрессию и преступления своей страны против Украины.
Эта несовместимая с христианством позиция превращает псевопатриарха Кирилла и его окружение, по точному выражению Папы Римского Франциска, в "путинских алтарных служителей".
Мы видим активное участие рпц и ее представителей в депортации украинских граждан в РФ, принудительном размещении их на территории приходов, препятствии выезду в третьи страны. Зафиксированы также единичные случаи сотрудничества с агрессором священнослужителей УПЦ МП, которое согласно уставу МП является составной частью-подразделением этой враждебной церковной организации в Украине", – говорится в заявлении.
В "Европейской солидарности" обращают внимание на то, что такая позиция РПЦ и согласие с ней руководства УПЦ МП вызывает протест внутри патриотически настроенной части украинских священнослужителей, которые считают ее несовместимой с задачами и ролью Церкви.
"Европейский Союз ищет возможности наложить на Владимира Гундяева санкции – и потому противодействует Россия, используя для этого одну известную страну внутри ЕС.
Для прекращения использования РПЦ как инструмента агрессии РФ против Украины, устранения угроз, связанных с использованием расположенного в Украине подразделения этой организации для вмешательства во внутренние дела Украины, и блокирование попыток российских властей по дестабилизации ситуации призываем:
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Применить через механизм СНБО санкции против рпц как организации – пособника терроризма и соучастника геноцида, а также против ее предстоятеля – Владимира Гундяева (Кирилла), других представителей руководства (в частности, уставных руководящих органов) и составных частей (подразделений) рпц.
Проект соответствующего документа зарегистрирован в Верховной Раде. Его необходимо безотлагательно принять.
Требуем наложить санкции, предусматривающие арест на имущество и счета, находящиеся за пределами РФ, РПЦ и ее руководства, а также составных частей (подразделений, приходов) РПЦ – и предусмотреть механизм направления их для покрытия расходов на восстановление Украины.
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Обеспечить безусловное исполнение Законов Украины, в первую очередь относительно обозначения церквями, которые являются составной частью (подразделением) рпц и других церквей или религиозных организаций России, такой своей принадлежности. Украинский экзархат рпц не должен маскироваться в якобы УПЦ, и на воротах каждого храма должна висеть табличка со словом «москва» для надлежащего и полного информирования верующих об ориентации духовенства на страну-агрессора.
Требуем не допустить препятствий на любом уровне волеизъявлению общин относительно объединения украинских православных в украинской церкви, а не составной части-подразделения русской церкви.
Поддержать священнослужителей, которые отказываются от поминовения Гундяева и со своей стороны стремятся к объединению украинских православных.
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Обеспечить быстрое и действенное реагирование правоохранительных органов на все выявленные факты сотрудничества с агрессором или ведение антиукраинской пропаганды со стороны священнослужителей, в том числе и высокого ранга.
Такие лица должны неукоснительно привлекаться к уголовной ответственности – согласно Законам Украины по борьбе с коллаборационизмом и пропагандой действий государства-агрессора (инициированных «Европейской Солидарностью» и поддержанных Верховной Радой Украины).
Отмечаем, что именно такая активная патриотическая позиция государственной власти устранит угрозу российского вмешательства во внутренние дела Украины, обеспечит единство украинского общества и государства в противостоянии агрессору и станет весомым фактором предстоящей победы".
- Ранее Петр Порошенко призвал ввести санкции против РПЦ и ее главы Гундяева (Кирила)
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