"Европейская Солидарность" приветствует решение о назначении Михаила Забродского на высокий пост в руководстве ВСУ
"Европейская Солидарность", из которой более двух с половиной тысяч членов партии защищают страну в рядах армии, приветствует решение о назначении Михаила Забродского на высокий пост в руководстве ВСУ
Об этом сообщают в "ЕС".
Де-факто в армию генерал Забродский, Герой Украины еще с 2014 года, легендарный командующий ДШВ и комбриг 95-й бригады, вернулся с первых же дней полномасштабного вторжения.
Теперь настал момент, когда он должен полностью сосредоточиться на службе, усилить стратегический потенциал ВСУ и содействовать вместе с Валерием Залужным и другими военачальниками успеха решающего контрнаступления на русню. На фронте он сейчас действительно нужнее, потому что такие опытные и смелые воины как Михаил - на вес золота. Такими, как он гордилась бы любая команда.
Поздравляем украинцев с этим назначением, потому что уверены, что генерал Забродский оправдает доверие и оправдает все наши лучшие надежды.
Вполне естественно, что по закону Забродский составляет депутатский мандат, и в этом решении мы его также поддержим.
"Европейская Солидарность" в свою очередь и дальше всем чем может будет работать на победу на фронте и в тылу.
- Первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Михаил Забродский составляет депутатский мандат
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