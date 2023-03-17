Об этом сообщают в "ЕС".

Де-факто в армию генерал Забродский, Герой Украины еще с 2014 года, легендарный командующий ДШВ и комбриг 95-й бригады, вернулся с первых же дней полномасштабного вторжения.

Теперь настал момент, когда он должен полностью сосредоточиться на службе, усилить стратегический потенциал ВСУ и содействовать вместе с Валерием Залужным и другими военачальниками успеха решающего контрнаступления на русню. На фронте он сейчас действительно нужнее, потому что такие опытные и смелые воины как Михаил - на вес золота. Такими, как он гордилась бы любая команда.

Поздравляем украинцев с этим назначением, потому что уверены, что генерал Забродский оправдает доверие и оправдает все наши лучшие надежды.

Вполне естественно, что по закону Забродский составляет депутатский мандат, и в этом решении мы его также поддержим.

"Европейская Солидарность" в свою очередь и дальше всем чем может будет работать на победу на фронте и в тылу.