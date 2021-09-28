"Европейская солидарность" подала жалобу в НАБУ, ГБР и Офис генпрокурора относительно процедуры голосования "закона об олигархах"

Об этом сообщили народные депутаты от Артур Герасимов, Владимир Вятрович и Ростислав Павленко в эфире Еспресо.TV.



"Произошли вопиющие события: уголовное преступление, когда "зеленой" властью не просто был нарушен закон, а были совершены уголовные действия. Это началось еще с заседания комитета, который рассматривал законопроект о так называемой деолигархизации, и эти нарушения были продолжены и во время заседания ВР. Они касались и процедуры рассмотрения, и того, что творилось в зале Верховной Рады, и того, каким образом это было организовано. Если коротко, благодаря криминалу команды Зеленского на прошлой неделе парламентаризм в Украине было почти сломан", - заметил Герасимов.



Нардеп сообщил, что фракция подает заявления в Антикоррупционное бюро Украины, в Офис генерального прокурора, в Государственное бюро расследований в отношении совершения уголовных преступлений теми, кто непосредственно руководил и организовывал действия исполнителей на прошлой неделе в парламенте.



"Мы, к сожалению, должны констатировать преступления, предусмотренные статьями Уголовного кодекса: о препятствовании деятельности народного депутата - статья 351 УК, о превышении своих полномочий должностными лицами, в частности первым вице-спикером Русланом Стефанчуком. Собственно, поэтому мы и направляем свое представление в НАБУ, ГБР и Офис генерального прокурора. Потому что как раз эти действия, кроме нарушений прав народного депутата, кроме грубого нарушения процедуры и пренебрежения регламентом и парламентаризмом в целом. Ведь известно, что демократия - это процедура, а законы - обязательные правилоа поведения, которые принимаются парламентом по надлежащей процедурой. И как раз то, о чем говорится, что были приняты нормы, противоречащие друг другу - это следствие незаконных, преступных действий, когда поспешно было принято решение, которые взаимно противоречит", - добавил Павленко



В свою очередь Вятрович отметил, что антиолигархический закон Зеленского подвергается критике, мол, этого инструмента недостаточно для борьбы с олигархатом в Украине.



"Но дело гораздо серьезнее. К сожалению, это закон предоставляет абсолютно внеконституционные полномочия президенту через СНБО назначать того или иного политика олигархом и таким образом давить на общество. Закон ведюь имеет целью позволить президенту Зеленскому овладеть 4-й ветвью власти - медиа, перераспределить медиарынок и взять контроль над независимыми средствами массовой информации. Мне это напоминает то, что происходило в России в начале 2000-х годов. Поэтому закон сам по себе опасен, но не менее опасен прецедент, по которому был принят этот закон: ломка парламентских процедур, ломка регламента ВР и депутатов лишили их законного права на озвучивание своих поправок", - сообщил народный депутат Вятрович.

Напомним, Верховная Рада 23 сентября приняла закон о статусе олигархов в Украине.

Впоследствии председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк и нардеп фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий сообщили, что народные депутаты планируют переголосовать закон о деолигархизации из-за трех правок, которые противоречат друг другу.

Вениславский говорил, что нужно переголосовать одну статью закона. Затем он заявил, что закон об олигархах передадут на подписание.