"Европейская Солидарность" передает в НАБУ, ГБР и ОГПУ заявления о преступлении, совершенном во время голосования за псевдодеолигархизацию Зеленского, - Геращенко
"Европейская Солидарность" подает в НАБУ, ГБР и Офис Генпрокурора заявление о преступлении, совершенном в Верховной Раде 23 сентября 2021 года должностными лицами парламента во время голосования за псевдоантиолигархический закон Зеленского
Об этом с трибуны Верховной Рады заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко, пишет пресс-служба "Европейской солидарности".
"Мы передаем заявления о совершении преступления в помещении Верховной Рады Украины 23 сентября 2021 года", - сообщила Геращенко.
"Конституция Украины очень четко определяет законодательное право народного депутата Украины на законодательную инициативу. Вчера была реализована законодательная инициатива Зеленского, но впервые в этом зале было нарушено право депутатов на законодательную инициативу", - объяснила сопредседатель фракции.
"Будет много фамилий. И мы просим, чтобы и ГБР, и прокуратура их зафиксировали. Они будут и в нашем заявлении. Сначала глава профильного комитета Завитневич заблокировал по сути возможность народных депутатов Украины прийти и защитить свои поправки. Тем самым выражая нашу волю к улучшению законопроекта. Нас не пригласили вовремя на это заседание ", - напомнила Геращенко.
"Затем председательствующий на заседании Стефанчук, превышая служебные полномочия, узурпируя власть, препятствуя деятельности народного депутата Украины, вместе с Вениславским и 250 народными депутатами от монобольшинства и двух олигархических групп проголосовали за то, что нарушило право народных депутатов на законотворческую деятельность", - отмечает Геращенко.
"Мы расцениваем эти преступления по статьям " препятствование государственному деятелю ", " препятствование деятельности народного депутата ", " превышение служебных полномочий ", " узурпация власти ". И именно по этим статьям должны быть открыты уголовные дела и допрошены все, кто устроил здесь вчера эту ахинею, кто вчера здесь председательствовал и все это проводил ", - отмечает Геращенко.
"Что касается олигархических депутатских групп, мне очень жаль, что присутствующие там народные депутаты, которые были причастны к 16 января 2014 года, руками, ногами, копытами голосовали за нарушение регламента, вчера опять это повторили, подголосовывая Зеленскому в нарушении Конституции", - напомнила Ирина Геращенко.
"Для Зеленского узурпация власти плохо закончится. В Украине мы не дадим построить Беларусь", - резюмирует Геращенко.
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