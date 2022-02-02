"Европейская Солидарность" обратилась за подписными письмами для внеочередного заседания по Трухину, – Герасимов

Об этом журналистам сообщил сопредседатель фракции Артур Герасимов, пишет пресс-служба партии "ЕС".



"Я бы сначала хотел поблагодарить украинских журналистов, благодаря которым вчера вся страна увидела лживость, беспринципность и циничное отношение власти Зеленского к украинскому народу, к Украинскому государству", - сказал Герасимов.



"Только что "Европейская Солидарность" обратилась к руководству ВРУ с требованием выдать нам подписные письма для созыва внеочередного заседания по фактам расследования, во-первых, ДТП с участием Трухина, во-вторых, – преступного бездействия правоохранительных органов по делу ДТП Трухина. И во- третье – покрытие этой преступной деятельности, покрытие виновных высшими должностными лицами государства и руководством правоохранительных органов», – сообщил Артур Герасимов.



"На это внеочередное заседание мы бы хотели пригласить не только Генпрокурора, главу ДБР, которому нет никакого доверия ни в обществе, ни у парламентариев, ни у правоохранительных органов. Не только главы МВД, не только главы Национальной полиции, но также руководителя НАБУ. Поэтому что, как мы все видели, кроме ДТП еще речь идет о коррупционных действиях, когда пытались взяткой подкупить полицейских", - заметил сопредседатель фракции "Европейская Солидарность".



"Не нужно быть супераналитиком, чтобы понять, что такие согласованные действия Офиса Генерального прокурора, ДБР, МВД, Нацполиции по возмещению этого преступления невозможны без одного человека в государстве. Поэтому мы также будем требовать пригласить на это заседание Зеленского", – отмечает Артур Герасимов.



Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" также подчеркнул, что монобольшинство пытается срочно переключить внимание из скандала с Трухиным.



"Что касается того, что сейчас пытаются сделать "Слуги", это все очковтирательство и попытка переключить внимание на совсем другие вещи. Достаточно врать, снимать сериалы и "видосики", и переключать внимание людей по реальным проблемам и вашей лживости и беспринципности", – говорит Герасимов.



"Я обращаюсь к руководству правоохранительных органов защитить того полицейского, которого сейчас пытаются сделать виновным в том преступлении, которое совершил депутат "Слуги народа", и в том преступлении покрытия, которое совершило руководство правоохранительных органов вместе с высшим руководством государства", – призвал Герасимов.



"Европейская Солидарность" потребует срочного создания временной следственной комиссии по расследованию фактов преступного бездействия правоохранительных органов и покрытия высшими должностными лицами государства этих преступлений. Мы уже сегодня зарегистрируем постановление об отставке министра внутренних дел г-на Монастырского, потому что когда камера полицейского, которую он официально сдает после своей смены с этими записями, больше полугода не может попасть в следствие, мы понимаем, что это не просто так», – резюмирует Герасимов. .