"Европейская Солидарность" наращивает отрыв от "Слуги народа" - социология

Таковы данные опроса компании Gradus , проведенного 19 января.



Если бы выборы в Верховную Раду проводились в следующее воскресенье, за партию "Европейская Солидарность" готовы проголосовать 14% всех опрошенных и 22% от определившихся.

"Европейская Солидарность" лидирует в четырех макрорегионах – на мероприятии за нее готовы проголосовать 28%, в Киеве – 28%, на севере – 19%, в центре – 24%. На востоке Украины ЕС поддерживают 13% опрошенных, на юге Украины – 19%.



За партию "Слуга народа" готовы голосовать 11% от всех опрошенных или 18% от определившихся. Партия лидирует в двух макрорегионах. На востоке Украины за партию "Слуга народа" готовы голосовать 17%, на западе – 20%, в Киеве – 13%, на севере – 16%, в центре Украины – 22%, на юге – 20% опрошенных.



Другие партии: ОПЗЖ – 6% (10%), "Батькивщина" – 5% (8%), Украинская стратегия Гройсмана – 5% (7%), "Наши" – 3% (6%), "Умная политика" - 3%(5%). Другие партии имеют гораздо более низкие показатели.



Опрос был проведен исследовательской компанией Gradus Research методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении Gradus. Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов с количеством жителей более 50 тысяч в возрасте 18-60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону. Период проведения поля: 19 января 2022 года. Размер подборки: 1000 респондентов.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb