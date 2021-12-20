"Европейская Солидарность" - лидер рейтингов опроса SOCIS

Если бы выборы в Верховную Раду прошли в следующее воскресенье, за партию "Европейская Солидарность" готовы проголосовать 12,25% всех опрошенных. Партия "Слуга Народа" опустилась на второе место, ее готовы поддержать 12,1% всех опрошенных.



Как известно, лидерство партии "Европейская Солидарность в двух опросах в ноябре и в декабре также фиксировал Киевский международный институт социологии.



По данным опроса, проведенного 3-11 декабря, за "ЕС" готовы проголосовать 13,7% всех опрошенных. За партию "Слуга Народа" готовы отдать голоса 12,8% всех. Как свидетельствуют данные КМИС, поддержка партии Порошенко за год выросла на 1,8%. Партия Зеленского потеряла соответственно 0,7%. Другие партии по данным SOCIS имеют следующие результаты: "Батькивщина" 8,25% от всех опрошенных, ОПЗЖ 7,8%, "Разумная политика" - 5,5%. Остальные партии имеют более низкие показатели.







Сроки проведения исследования: 11-16 декабря 2021 года.



Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типа поселения (город/село) и разделения на области. Опрос не проводился в АР Крым и в неподконтрольной украинским властям части Донецкой и Луганской областей. В общей сложности было опрошено 2000 респондентов. Метод исследования: телефонное интервью САТI (Computer Assisted Telephone Interviewing) с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/- 2,4%. Средняя продолжительность одного интервью составила 12 минут.