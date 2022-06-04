"Европейская Солидарность" инициирует отмену военного сбора для бойцов на передовой, – законопроект

Об этом сообщает Европейская Солидарность .

Соответствующий проект Закона 7432 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения военным сбором денежного обеспечения военнослужащих и других лиц, непосредственно участвующих в боевых действиях в условиях военного положения" зарегистрирован в Верховной Раде Украины.

Об этом сообщил народный депутат Владимир Арьев на своей странице в сети Facebook.

"Зачем из нас берут военный сбор?" Этот вопрос я часто слышал от бойцов, стоящих на передовой. Ребятам не то чтобы жалко – досадно. С тех, кто рискует жизнью ради Украины, могли бы и не снимать эти 1,5%», – отмечает он.

"Мы с коллегами из "ЕС" зарегистрировали законопроект 7432, которым на время действия военного положения военный сбор с военных отменяется. Надеюсь, монобольшинство и другие фракции поддержат законопроект и наших бойцов как можно скорее", - отмечает Арьев.

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