"Европейская Солидарность" инициирует отмену военного сбора для бойцов на передовой, – законопроект
Народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" инициируют отмену военного сбора для военнослужащих на передовой
Об этом сообщает Европейская Солидарность .
Соответствующий проект Закона 7432 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения военным сбором денежного обеспечения военнослужащих и других лиц, непосредственно участвующих в боевых действиях в условиях военного положения" зарегистрирован в Верховной Раде Украины.
Об этом сообщил народный депутат Владимир Арьев на своей странице в сети Facebook.
"Зачем из нас берут военный сбор?" Этот вопрос я часто слышал от бойцов, стоящих на передовой. Ребятам не то чтобы жалко – досадно. С тех, кто рискует жизнью ради Украины, могли бы и не снимать эти 1,5%», – отмечает он.
"Мы с коллегами из "ЕС" зарегистрировали законопроект 7432, которым на время действия военного положения военный сбор с военных отменяется. Надеюсь, монобольшинство и другие фракции поддержат законопроект и наших бойцов как можно скорее", - отмечает Арьев.
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