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"Европейская Солидарность" инициирует изменения в бюджет, чтобы направить 70 млрд грн на финансирование ВСУ

4 мая, 2022 среда
17:55
война с Россией Європейська Солідарність

Фракция "Европейская Солидарность" предлагает провести секвестр Госбюджета-22 и направить 70 млрд грн на Вооруженные силы Украины

Об этом сообщает официальный сайт Европейской Солидарности.

Как сообщила на брифинге сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко, соответствующий законопроект 7340 о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2022 год" по обеспечению первоочередных расходов на оборону в условиях военного положения уже зарегистрирован в Верховной Раде.

"Мы убеждены, что есть резервы для секвестра бюджета – для того, чтобы направить скрытые резервы, которые еще остаются в бюджете, в том числе разные лоббистские статьи, которые сегодня не ко времени, для ключевого – поддержки украинской армии", – отмечает Ирина Геращенко. .

Народный депутат Нина Южанина говорит, что правительство просит увеличить дефицит бюджета на 200 млрд грн, и уже сократило даже некоторые защищенные статьи на 10%. При этом есть статьи бюджета, которые правительство не трогает. Там и есть резерв для перераспределения, – отмечает Южанина.

"Соцэкономразвитие – это расходы, которые якобы привозят на инфраструктуру своих округов депутаты. Всегда в народе говорили, что это подкуп народных депутатов, расплата с ними за голосование. Эти статьи не уменьшили ни на 1%", – замечает Южанина.

"Следующая статья – это затраты на строительство дорог. Прежде чем строить дороги, нам нужно одержать победу. А это значит, что все статьи, связанные с дорожным строительством, должны быть направлены на обороноспособность нашей страны. Мы предлагаем, чтобы на строительство, на восстановление дорог оставались средства на уровне 2019 года. Мы оставляем тот размер, который необходим сейчас, учитывая территории, где нет боевых действий", – говорит Нина Южанина.



"Когда принимали бюджет на 2022 год, совершенно неоправданно было поднято финансирование телеканалов "Рада" и "Дом". Расходы на телеканал "Дом" (327 млн) были сокращены всего на 5 млн. И это совершенно несправедливо по отношению ко всем гражданам", – подчеркивает Южанина.

"Среди других расходов, например, Президентский университет. Очевидно, что сегодня, когда столько школ, высших учебных заведений разбомблены рашистами, нет возможности строить отдельный университет. Нужно приложить максимально усилий, чтобы восстановить эти школы, садики, учебные заведения, разбомбленные рашистами . Для этого их нужно выгнать с украинской земли", – убеждена Геращенко. Она подчеркнула, что "ЕС" сразу критиковала эту статью расходов бюджета "и хорошо, что тут партия власти прислушалась к нашей позиции".

"Поэтому мы предлагаем секвестр бюджета и перевести все возможные расходы на Вооруженные силы Украины. Мы убеждены, что ВР согласится с тем, что армия – это приоритет", – отмечает народный депутат.



"70 миллиардов гривен с учетом того, что необходимо оставить для текущих нужд по каждой из статей, сейчас есть возможность у государства направить на обороноспособность нашей страны", – отмечает Южинана.

"Мы будем настаивать, чтобы на очередном заседании ВР этот законопроект был принят. Надеемся, коллеги из всех фракций нас услышат. Ведь "Европейская Солидарность", которая все предыдущие годы выступала за увеличение финансирования ВСУ, была абсолютно права", - напомнила Ирина Геращенко.

"Наша команда занимает абсолютно профессиональную, государственную позицию. Мы работаем вместе на дипломатическом фронте, на международном фронте, на экономическом фронте – для того, чтобы поддержать лучшие в мире Вооруженные силы Украины. И надеемся, тут будет единство парламента, чтобы этот закон поддержать" , – резюмирует Геращенко.

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Общество
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Европейская солидарность
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