"Европейская Солидарность" инициировала награждение капитана и старшего сержанта, остановивших экс-заместителя Монастырского Гогилашвили в зоне ООС

Об этом сообщил пятый президент Украины Петр Порошенко в Facebook.



"Служба на блокпостах Донетчины непростая и, к сожалению, неблагодарная. Полицейским, среди которых и добровольцы, приходится защищать здесь страну не только от внешнего врага, но и лиц со специфическим лицом", - написал он.



Порошенко поблагодарил полицейских за службу.



Фракция "Европейская Солидарность" инициировала награждение капитана Константина Васенкова и старшего сержанта Евгения Довгалюка.



"Чтобы вы знали, что у вашей непростой службы полная поддержка всего украинского народа и нас", - сказал Порошенко, обращаясь к одному из полицейских.

Напомним, в Донецкой области полицейские остановили автомобиль Гогилашвили для проверки документов. Замминистра разозлился из-за этого и начал угрожать полицейским и оскорблять их, заявляя, что они "должны знать в лицо" заместителей министра.

Видеозапись поведения чиновника обнародовал YouTube-канал "Последняя капля".

После огласки и возмущения общества Гогилашвили принес извинения за скандальное поведение на блокпосте в зоне ООС.

11 декабря министр внутренних дел Денис Монастырский отстранил Гогилашвили от исполнения обязанностей.

Нардеп VIII созыва Борислав Береза обнародовал сведения о наличии в Гогилашвили гражданства России.

Президент Владимир Зеленский, у которого в Офисе работает жена Гогилашвили Мария Левченко, потребовал увольнения замминистра . Мария Левченко была одним из присутствующих во время отчета главы военной разведки Василия Бурбы Зеленскому по подготовке задержания вагнеровцев. После этого отчета задержание вагнеровцев было провалено.

Через некоторое время после обнародования видео из Донецкой области сотрудники полиции передали журналистам видеозапись другого инцидента с участием Гогилашвили : 24 ноября его автомобиль остановили столичные полицейские. Это разозлило чиновника, он начал оскорблять патрульных и спрашивать, "почему они не узнали начальство".

13 декабря правительство уволило Гогилашвили с должности замминистра внутренних дел.

Гогилашвили внесли в базу "Миротворца" .