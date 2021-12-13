"Европейская Солидарность" инициировала награждение капитана и старшего сержанта, остановивших экс-заместителя Монастырского Гогилашвили в зоне ООС
Нардепы инициировали награждение капитана Константина Васенкова и старшего сержанта Евгения Довгалюка, остановивших автомобиль тогдашнего замглавы МВД Александра Гогилашвили для проверки документов
Об этом сообщил пятый президент Украины Петр Порошенко в Facebook.
"Служба на блокпостах Донетчины непростая и, к сожалению, неблагодарная. Полицейским, среди которых и добровольцы, приходится защищать здесь страну не только от внешнего врага, но и лиц со специфическим лицом", - написал он.
Порошенко поблагодарил полицейских за службу.
Фракция "Европейская Солидарность" инициировала награждение капитана Константина Васенкова и старшего сержанта Евгения Довгалюка.
"Чтобы вы знали, что у вашей непростой службы полная поддержка всего украинского народа и нас", - сказал Порошенко, обращаясь к одному из полицейских.
- Напомним, в Донецкой области полицейские остановили автомобиль Гогилашвили для проверки документов. Замминистра разозлился из-за этого и начал угрожать полицейским и оскорблять их, заявляя, что они "должны знать в лицо" заместителей министра.
- Видеозапись поведения чиновника обнародовал YouTube-канал "Последняя капля".
- После огласки и возмущения общества Гогилашвили принес извинения за скандальное поведение на блокпосте в зоне ООС.
- 11 декабря министр внутренних дел Денис Монастырский отстранил Гогилашвили от исполнения обязанностей.
- Нардеп VIII созыва Борислав Береза обнародовал сведения о наличии в Гогилашвили гражданства России.
- Президент Владимир Зеленский, у которого в Офисе работает жена Гогилашвили Мария Левченко, потребовал увольнения замминистра . Мария Левченко была одним из присутствующих во время отчета главы военной разведки Василия Бурбы Зеленскому по подготовке задержания вагнеровцев. После этого отчета задержание вагнеровцев было провалено.
- Через некоторое время после обнародования видео из Донецкой области сотрудники полиции передали журналистам видеозапись другого инцидента с участием Гогилашвили : 24 ноября его автомобиль остановили столичные полицейские. Это разозлило чиновника, он начал оскорблять патрульных и спрашивать, "почему они не узнали начальство".
- 13 декабря правительство уволило Гогилашвили с должности замминистра внутренних дел.
- Гогилашвили внесли в базу "Миротворца" .
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