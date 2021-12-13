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"Европейская Солидарность" инициировала награждение капитана и старшего сержанта, остановивших экс-заместителя Монастырского Гогилашвили в зоне ООС

13 декабря, 2021 понедельник
19:01
Общество Петр Порошенко

Нардепы инициировали награждение капитана Константина Васенкова и старшего сержанта Евгения Довгалюка, остановивших автомобиль тогдашнего замглавы МВД Александра Гогилашвили для проверки документов

Об этом сообщил пятый президент Украины Петр Порошенко в Facebook.

"Служба на блокпостах Донетчины непростая и, к сожалению, неблагодарная. Полицейским, среди которых и добровольцы, приходится защищать здесь страну не только от внешнего врага, но и лиц со специфическим лицом", - написал он.

Порошенко поблагодарил полицейских за службу.

Фракция "Европейская Солидарность" инициировала награждение капитана Константина Васенкова и старшего сержанта Евгения Довгалюка.

"Чтобы вы знали, что у вашей непростой службы полная поддержка всего украинского народа и нас", - сказал Порошенко, обращаясь к одному из полицейских.

  • Напомним, в Донецкой области полицейские остановили автомобиль Гогилашвили для проверки документов. Замминистра разозлился из-за этого и начал угрожать полицейским и оскорблять их, заявляя, что они "должны знать в лицо" заместителей министра.
  • Видеозапись поведения чиновника обнародовал YouTube-канал "Последняя капля".
  • После огласки и возмущения общества Гогилашвили принес извинения за скандальное поведение на блокпосте в зоне ООС.
  • 11 декабря министр внутренних дел Денис Монастырский отстранил Гогилашвили от исполнения обязанностей.
  • Нардеп VIII созыва Борислав Береза обнародовал сведения о наличии в Гогилашвили гражданства России.
  • Президент Владимир Зеленский, у которого в Офисе работает жена Гогилашвили Мария Левченко, потребовал увольнения замминистра . Мария Левченко была одним из присутствующих во время отчета главы военной разведки Василия Бурбы Зеленскому по подготовке задержания вагнеровцев. После этого отчета задержание вагнеровцев было провалено.
  • Через некоторое время после обнародования видео из Донецкой области сотрудники полиции передали журналистам видеозапись другого инцидента с участием Гогилашвили : 24 ноября его автомобиль остановили столичные полицейские. Это разозлило чиновника, он начал оскорблять патрульных и спрашивать, "почему они не узнали начальство".
  • 13 декабря правительство уволило Гогилашвили с должности замминистра внутренних дел.
  • Гогилашвили внесли в базу "Миротворца" .

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Петр Порошенко
полиция
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