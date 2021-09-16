Европейская сборная пожелала, чтобы Шевченко возглавил их команду

Об этом сообщает Kicker .



Сборная Турции прекратила сотрудничество с Шенолом Гюнешом после разгромного поражения Нидерландам (1: 6) в квалификации ЧМ-2022. После этого местная Федерация футбола ищет нового главного тренера.



Андрей Шевченко является одним из главных кандидатов на место главного тренера сборной Турции. Среди претендентов также Штефан Кунтц с молодежной сборной Германии U-21.

Шевченко оставил сборную Украины после Евро-2020, на котором наша национальная команда дошла до четвертьфинала. На посту главного тренера его заменил Александр Петраков.