Европейская сборная пожелала, чтобы Шевченко возглавил их команду
Андрей Шевченко может стать новым главным тренером сборной Турции по футболу
Об этом сообщает Kicker .
Сборная Турции прекратила сотрудничество с Шенолом Гюнешом после разгромного поражения Нидерландам (1: 6) в квалификации ЧМ-2022. После этого местная Федерация футбола ищет нового главного тренера.
Андрей Шевченко является одним из главных кандидатов на место главного тренера сборной Турции. Среди претендентов также Штефан Кунтц с молодежной сборной Германии U-21.
Шевченко оставил сборную Украины после Евро-2020, на котором наша национальная команда дошла до четвертьфинала. На посту главного тренера его заменил Александр Петраков.
- 10 сентября главный тренер сборной Турции по футболу Шенол Гюнеш остался без работы.
- 15 сентября сообщалось, что Андрей Шевченко получил предложения о работе от трех клубов из США.
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