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Европейская промышленность сворачивается из-за высоких цен на энергоносители, - Bloomberg

24 сентября, 2022 суббота
11:35
Мир

Промышленные гиганты Европы начинают сокращать производство на континенте, даже несмотря на наличие сокращения дефицита газа, поскольку цена на него слишком высока

Об этом сообщает Bloomberg.

Пока Европа платит за газ в семь раз больше, чем США, что подчеркивает кризис конкурентоспособности континента. Накануне российский президент объявил мобилизацию для войны в Украине, что явилось свидетельством отсутствия признаков снижения цен на газ для Европы в ближайшее время.

Соответственно, в Германии сократилось положительное сальдо торговли, поскольку резкий рост стоимости импортируемых энергоресурсов компенсировал ее дорогостоящий экспорт автомобилей и машин, а химические компании начали переносить производство за пределы страны.

В агентстве также сообщают, что Volkswagen, крупнейший автопроизводитель Европы, предупредил в четверг, что может перенести производство из Германии и Восточной Европы, если цены на энергоносители не упадут.

Во Франции производитель стекла Duralex заявил, что переводит свою печь в режим ожидания на 5 месяцев, несмотря на то, что книга заказов компании заполнена, а продажи растут.

Самая сложная ситуация наблюдается в Германии, где промышленное производство составляет около 30% экономики и насчитывает около 1,15 млн человек. Энергоемкие заводы по всей стране снабжают все: от компонентов коробок передач для автомобилей до химикатов для лекарств и повседневного пластика.

  • 19 сентября политолог Евгений Магда заявил, что если ЕС выдержит этот отопительный сезон без российского газа , то РФ станет страной, пытающейся получить призрачные дивиденды и похоронившую имидж надежного партнера.

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