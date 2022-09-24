Об этом сообщает Bloomberg.

Пока Европа платит за газ в семь раз больше, чем США, что подчеркивает кризис конкурентоспособности континента. Накануне российский президент объявил мобилизацию для войны в Украине, что явилось свидетельством отсутствия признаков снижения цен на газ для Европы в ближайшее время.

Соответственно, в Германии сократилось положительное сальдо торговли, поскольку резкий рост стоимости импортируемых энергоресурсов компенсировал ее дорогостоящий экспорт автомобилей и машин, а химические компании начали переносить производство за пределы страны.

В агентстве также сообщают, что Volkswagen, крупнейший автопроизводитель Европы, предупредил в четверг, что может перенести производство из Германии и Восточной Европы, если цены на энергоносители не упадут.

Во Франции производитель стекла Duralex заявил, что переводит свою печь в режим ожидания на 5 месяцев, несмотря на то, что книга заказов компании заполнена, а продажи растут.

Самая сложная ситуация наблюдается в Германии, где промышленное производство составляет около 30% экономики и насчитывает около 1,15 млн человек. Энергоемкие заводы по всей стране снабжают все: от компонентов коробок передач для автомобилей до химикатов для лекарств и повседневного пластика.

19 сентября политолог Евгений Магда заявил, что если ЕС выдержит этот отопительный сезон без российского газа , то РФ станет страной, пытающейся получить призрачные дивиденды и похоронившую имидж надежного партнера.

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