Европейская организация по ядерным исследованиям останавливает сотрудничество с Россией и Беларусью

Об этом говорится в заявлении организации, передает Эспрессо.TV .

В частности, в CERN решили: приостановить участие ученых организации во всех научных комитетах учреждений, расположенных на территории Российской Федерации и Республики Беларусь, и наоборот; а также приостановить научные контакты с Объединенным институтом ядерных исследований (город Дубна, РФ).

Как отмечается в сообщении, эти решения принимаются, "чтобы выразить свою солидарность с украинским народом и его приверженность науке ради мира".

"Основные ценности Организации всегда основывались на научном сотрудничестве через границы как движущем механизме мира. Поэтому агрессия одной страны со стороны другой противоречит ценностям, за которые выступает Организация", - говорится в заявлении.

Это не первое решение CERN, принятое в ответ на российскую агрессию против Украины. 8 марта, осудив военное вторжение РФ, было принято решение о приостановке статуса РФ как наблюдателя в CERN.

Отметим, что на экспериментальном оборудовании CERN работает около 12000 исследователей из 500 научных центров и университетов. Среди прочего, CERN располагает целым рядом ускорителей заряженных частиц, крупнейший из которых – Большой адронный коллайдер.

Напомним, после полномасштабного вторжения России в Украину войска РФ захватили Чернобыльскую и Запорожскую АЭС. В первой, в частности, сообщалось , что уже длительное время не происходит смена персонала.

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