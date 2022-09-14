Европейская комиссия выделит 100 млн евро на восстановление украинских школ, - Урсула фон дер Ляен
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен объявила о выделении 100 млн евро на восстановление и реконструкцию поврежденных украинских школ
Об этом она объявила на пленарном заседании Европейского парламента, которое транслировалось в эфире телеканала "Еспресо".
"Я хочу подчеркнуть, что санкции против России не будут сняты. Также хочу сказать, что мы будем и дальше поддерживать Украину. Сейчас европейские страны предоставили Украине помощь в сумме более 90 млрд евро, не учитывая военную помощь. И это будет продолжаться. Поскольку восстановление Украины будет нуждаться в огромных ресурсах", - рассказала фон дер Ляен.
Глава Еврокомиссии отметила важность финансовой поддержки образовательной отрасли Украины.
"Российские ракеты уничтожили более 70 украинских школ. Более 1 млн украинских детей начали учебный год в Европейском Союзе. Украинцы, отправляя своих детей в школу, готовят им тревожные ранцы с носками, водой и медикаментами. Это просто ужасные вещи. Поэтому я хочу объявить, что мы будем работать с Украиной по реабилитации украинских школ. Сегодня я объявляю, что Еврокомиссия выделяет 100 млн евро на восстановление украинских школ", - добавила она.
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