Об этом она объявила на пленарном заседании Европейского парламента, которое транслировалось в эфире телеканала "Еспресо".

"Я хочу подчеркнуть, что санкции против России не будут сняты. Также хочу сказать, что мы будем и дальше поддерживать Украину. Сейчас европейские страны предоставили Украине помощь в сумме более 90 млрд евро, не учитывая военную помощь. И это будет продолжаться. Поскольку восстановление Украины будет нуждаться в огромных ресурсах", - рассказала фон дер Ляен.

Глава Еврокомиссии отметила важность финансовой поддержки образовательной отрасли Украины.

"Российские ракеты уничтожили более 70 украинских школ. Более 1 млн украинских детей начали учебный год в Европейском Союзе. Украинцы, отправляя своих детей в школу, готовят им тревожные ранцы с носками, водой и медикаментами. Это просто ужасные вещи. Поэтому я хочу объявить, что мы будем работать с Украиной по реабилитации украинских школ. Сегодня я объявляю, что Еврокомиссия выделяет 100 млн евро на восстановление украинских школ", - добавила она.

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