"Европейская интеграция не имеет альтернативы": Украина, Грузия и Молдова приняли декларацию Батумского саммита

Об этом передает ОПУ.

Как отмечается, декларация Батумского саммита, одобрена главами государств Ассоциированного трио - Грузии, Республики Молдова и Украины.

В документе говорится, что лидеры Грузии, Молдовы и Украины встретились в Батуми, чтобы укрепить трехстороннее сотрудничество между странами в вопросе европейской интеграции.

"Вступление в Европейский Союз - это цель, которая объединяет наши три государства. Европейская интеграция не имеет альтернативы для наших стран, и ни одна третья сторона не сможет повлиять на этот суверенный выбор. Мы уже достигли значительного прогресса в отношениях с Европейским Союзом. Поддержанные крепкой волей наших народов стать частью европейской семьи, мы едины в своей решимости сотрудничать, чтобы обеспечить признание европейской перспективы для Грузии, Молдовы и Украины, которая откроет путь для будущего членства в ЕС наших трех государств", - говорится в документе.

Также подчеркивается, что отношения между ассоциированными партнерами и ЕС базируются на общих европейских ценностях - демократия, уважение прав человека и основных свобод и верховенства права.

"Мы подтверждаем свою непоколебимую преданность продолжению процесса нашей интеграции в Европейский союз путем комплексных реформ, направленных на укрепление наших демократических институтов, и постепенному приближению нашего законодательства в соответствующих сферах к ключевым элементамм права ЕС", - говорится в декларации.

Страны отмечают, что Соглашения об ассоциации с ЕС являются ключевыми дорожными картами реформ, но мощным стимулом станет именно предоставление европейской перспективы.

"В этом контексте мы напоминаем, что в соответствии со статьей 49 Договора о ЕС Грузия, Республика Молдова и Украина как европейские государства, которые уважают европейские ценности и преданы их продвижению, могут подать заявки на вступление в Европейский Союз", - отмечают лидеры трех стран.

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