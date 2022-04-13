Европе нужно 2-4 года, чтобы отказаться от российских газа и нефти, - эксперт-международник

Эксперт-международник поделился информацией в эфире Еспресо.TV.



"Для того чтобы отказаться или критически сократить долю российских энергоносителей на европейском рынке, по оценкам западных экспертов, необходимо от 2 до 4 лет, если этим заниматься прямо сейчас. В мире есть не так много стран, которые могут такое большое количество нефти и газа сразу выбросить на рынок и поставлять конкретно Европе. У многих стран-экспортеров газа уже подписаны долгосрочные контракты и они не могут их просто разорвать и переориентироваться на европейские страны. Есть также страны, которые могут поставлять в Европу больше газа, но сначала им необходимо вложить средства в разработку своих месторождений и увеличить добычу", – отметил Куса.



Специалист привел пример Алжира, который сейчас ведет переговоры о поставках большего количества газа в Италию и имеет лишний газ, который можно добывать и поставлять в Европу. Однако в Алжире уже несколько лет есть проблема острого недофинансирования добычи газа.



"Так же с Соединенными Штатами Америки, которые имеют газ и транспортируют его в основном по морю в виде сжиженного газа. Но для того чтобы Европа могла принимать больше американского газа, нужно построить несколько "Эленджи"-терминалов для приема. Это займет 2-3 года по оценкам тех же немцев, поэтому объективная ситуация такова, что в течение недель-месяцев отказаться от российского газа не подвергаясь серьезным политическим рискам, связанным с протестами населения, резким разгоном инфляции и ростом цен на все - невозможно", - отметил Илия Куса.

Напомним, Еврокомиссия работает над шестым пакетом санкций против России, содержащим пункт об ограничениях на экспорт нефти из страны-агрессора.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новые санкции против России, не затрагивающие нефть, вызовут в Москве разве что улыбку.