Европарламет призывает Зеленского не подписывать градостроительную "реформу" Шуляк
15 июня Европарламент принял резолюцию, где в 17 пункте четко говорится о Оговорке о подписании президентом градостроительной "реформы" (проект 5655). Правозащитники неоднократно отмечали, что этот законопроект разработан в интересах неблагополучных застройщиков и без учета замечаний других стейкхолдеров
"Оговорка Европарламента относительно 5655 — это четкий сигнал Офису президента. Ряд общественных организаций объединились, чтобы противостоять этому некачественному документу, который протянули благодаря голосам эксОПЗЖ в конце 2022 года. Движение ЧЕСТНО объявило голосование маркерным. Все нардепы, кто голосовал за этот позорный проект, получили запись в "Политхабе". Восстановление должно происходить по честным правилам", — отмечает лидер Руху ЧЕСТНО Вита Думанская.
Документ ограничивает права местных общин, органы местного самоуправления упускают возможность вводить особые условия в градостроительную документацию, учитывающие местную архитектурную, историческую, экологическую специфику. Закон также не прошел проверку на коррупционные риски от НАПК, - объясняет народный депутат Николай Княжицкий. Он также голосовал против законопроекта еще в декабре 2022 года.
"Этот законопроект учитывает только лоббистские интересы застройщиков, а гражданское общество не услышано. Они якобы наделяются полномочиями создавать собственные органы, но они носят исключительно факультативный характер, и застройщик может не обращаться к этим органам. Фактически, он создает частные ДАБИ, которые позволят самим застройщикам определять, как и что строить. Фракция ЕС не голосовала за этот закон. Но было 228 голосов за. Кто эти люди? Кто дал 3 голоса, которые и решили судьбу закона? Изучайте результаты голосования", - сказал Княжицкий.
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