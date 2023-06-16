Европарламет призывает Зеленского не подписывать градостроительную "реформу" Шуляк

"Оговорка Европарламента относительно 5655 — это четкий сигнал Офису президента. Ряд общественных организаций объединились, чтобы противостоять этому некачественному документу, который протянули благодаря голосам эксОПЗЖ в конце 2022 года. Движение ЧЕСТНО объявило голосование маркерным. Все нардепы, кто голосовал за этот позорный проект, получили запись в "Политхабе". Восстановление должно происходить по честным правилам", — отмечает лидер Руху ЧЕСТНО Вита Думанская.

Документ ограничивает права местных общин, органы местного самоуправления упускают возможность вводить особые условия в градостроительную документацию, учитывающие местную архитектурную, историческую, экологическую специфику. Закон также не прошел проверку на коррупционные риски от НАПК, - объясняет народный депутат Николай Княжицкий. Он также голосовал против законопроекта еще в декабре 2022 года.

"Этот законопроект учитывает только лоббистские интересы застройщиков, а гражданское общество не услышано. Они якобы наделяются полномочиями создавать собственные органы, но они носят исключительно факультативный характер, и застройщик может не обращаться к этим органам. Фактически, он создает частные ДАБИ, которые позволят самим застройщикам определять, как и что строить. Фракция ЕС не голосовала за этот закон. Но было 228 голосов за. Кто эти люди? Кто дал 3 голоса, которые и решили судьбу закона? Изучайте результаты голосования", - сказал Княжицкий.