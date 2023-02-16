Европарламент запретил с 2035 года продавать в ЕС дизельные и бензиновые автомобили
Депутаты Европарламента проголосовали за постепенный отказ от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания пассажирским транспортом с 2035 года
Об этом идет речь на сайте ЕП.
Новые автомобили и микроавтобусы без разрешения на выбросы с 2035 года. Таким образом, с тех пор регистрация новых бензиновых и дизельных автомобилей в ЕС будет запрещена.
То есть, новые машины из ДВС теоретически продавать можно, но они не должны использовать традиционное топливо, только варианты без вредных выбросов.
Новое законодательство устанавливает путь к нулевым выбросам CO2 для новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2035 году (цель всего автопарка ЕС – сократить выбросы CO2 от новых автомобилей и микроавтобусов на 100% по сравнению с 2021 годом).
Промежуточные цели сокращения выбросов к 2030 году установлены на уровне 55% для легковых автомобилей и 50% для фургонов.
К 2025 году Комиссия предоставит методологию оценки и отчетности по выбросам CO2 в течение полного жизненного цикла легковых автомобилей и микроавтобусов, продаваемых на рынке ЕС, вместе с законодательными предложениями.
- Напомним, в декабре Верховная Рада поддержала законопроект о развитии электрозарядной инфраструктуры в Украине.
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