Об этом идет речь на сайте ЕП.

Новые автомобили и микроавтобусы без разрешения на выбросы с 2035 года. Таким образом, с тех пор регистрация новых бензиновых и дизельных автомобилей в ЕС будет запрещена.

То есть, новые машины из ДВС теоретически продавать можно, но они не должны использовать традиционное топливо, только варианты без вредных выбросов.

Новое законодательство устанавливает путь к нулевым выбросам CO2 для новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2035 году (цель всего автопарка ЕС – сократить выбросы CO2 от новых автомобилей и микроавтобусов на 100% по сравнению с 2021 годом).

Промежуточные цели сокращения выбросов к 2030 году установлены на уровне 55% для легковых автомобилей и 50% для фургонов.

К 2025 году Комиссия предоставит методологию оценки и отчетности по выбросам CO2 в течение полного жизненного цикла легковых автомобилей и микроавтобусов, продаваемых на рынке ЕС, вместе с законодательными предложениями.