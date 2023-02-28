Европарламент запретил использование TikTok на служебных устройствах

Об этом сообщило издание Politico .

В электронном письме президент Европарламента Роберта Метсола и генеральный секретарь Алессандро Кеккетти сообщили около 8000 работников организации о том, что они должны удалить TikTok с корпоративных устройств до 20 марта.

"В связи с использованием платформы социальных медиа TikTok возникли опасения по поводу кибербезопасности, в частности по защите данных и сбору данных третьими сторонами", – говорится в сообщении.

Кроме того, депутатам Европарламента, их сотрудникам и помощникам "настойчиво рекомендуется" удалить TikTok со своих личных устройств.

У TikTok нет активного официального аккаунта Европарламента, хотя один из аккаунтов под названием @europarl в конце 2019 года опубликовал видео об учреждении. Кроме того, в соцсети присутствуют некоторые политические группы парламента – например, правоцентристская Европейская народная партия и "левые".

Также представитель Европейской народной партии Педро Лопес заявил, что группа не будет удалять свой аккаунт в TikTok, который имеет 50 тысяч подписчиков, и, наоборот, считает необходимым для Европарламента создать официальный аккаунт на платформе, поскольку это полезный инструмент для борьбы с фейковыми новостями.