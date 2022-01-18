Европарламент возглавила Роберта Мецола

Об этом пишет Укринформ.



За кандидатуру Роберты Мецолы на посту президента Европарламента в первом туре проголосовали 456 депутатов из 606 присутствующих.



Для того чтобы быть избранной на эту должность, Роберта Мецола должна была набрать не менее 309 голосов.

Напомним, прежний глава Европарламента Давид Сассоли скончался в ночь на 11 января.

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