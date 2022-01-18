Европарламент возглавила Роберта Мецола
18 января президентом Европарламента избрали Роберту Мецолу, которая с 11 января временно занимала этот пост после смерти Давида Сассоли
Об этом пишет Укринформ.
За кандидатуру Роберты Мецолы на посту президента Европарламента в первом туре проголосовали 456 депутатов из 606 присутствующих.
Для того чтобы быть избранной на эту должность, Роберта Мецола должна была набрать не менее 309 голосов.
- Напомним, прежний глава Европарламента Давид Сассоли скончался в ночь на 11 января.
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