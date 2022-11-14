Европарламент внес в повестку дня признание России террористическим государством: когда состоится голосование
Европейский парламент рассмотрит резолюцию о признании РФ террористическим государством
Об этом заявила депутат Европарламента Раса Юкнявичене, вице-глава группы Европейской народной партии (ЕНП) по иностранным делам, передает одно из украинских СМИ.
Так, в преддверии саммита G20 на Бали группа ЕНП выразила резкое неодобрение присутствия там представителя России.
"Мы позволяем одному из руководителей террористического государства участвовать на равных в дискуссии о будущем мира - вот что значит позволить Лаврову сесть за один стол с остальными лидерами G20. Это неприемлемо. Мы никогда не должны вести переговоры с террористами", - сказала Юкнявичене.
"Европейский парламент открыто заявляет об этом, и мы проголосуем за резолюцию на пленарном заседании следующей недели, чтобы классифицировать Российскую Федерацию как террористическое государство", - подчеркнула она.
Саммит G20 пройдет 15-16 ноября на Бали (Индонезия).
- Президент РФ Владимир Путин не посетит саммит G20 , российскую делегацию на Бали возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.
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