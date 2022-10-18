Европарламент внес в повестку дня признание РФ государством-спонсором терроризма
Европейский парламент принял заявление группы Европейских консерваторов и реформаторов включить в повестку дня пленарного заседания дискуссии о признании Российской Федерации государством, поддерживающим терроризм
Об этом сообщил депутат Европарламента от Польши Богдан Жоньца, передает "Польское радио".
"Давление имеет смысл. Группа Европейских консерваторов и реформаторов выиграла голосование", - заявил евродепутат Богдан Жоньца.
Во время голосования 201 евродепутат поддержал включение резолюции в дебаты, 99 высказались против, еще 61 – воздержался.
Депутатская группа прокомментировала, что дискуссия и резолюция будут ответной реакцией на ужасающие атаки на гражданские объекты в Украине, постоянно осуществляемые Россией.
"Мы рады, что дискуссия состоится, и что в ноябре мы будем голосовать за эту резолюцию, что позволит представить настоящие отношения между Россией и ЕС и покажет варварство Путина и его окружения, а также тех из Западной Европы, которые имеют с ним бизнес", – прокомментировал Жоньца.
Ожидается, что резолюция будет обсуждаться и вынесена на голосование в Европарламенте во время сессии 21-24 ноября.
- Напомним, ПАСЕ признала российский режим террористическим.
- Кроме того, в августе Сейм Латвии признал Россию государством-спонсором терроризма, а в Эстонии ответная резолюция была вынесена на голосование.
- Ранее Сенат США призвал Госдеп признать Россию спонсором терроризма за действия в Украине, Грузии, Сирии и Чечне. По данным издания Politico, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси предупредила госсекретаря Энтони Блинкена , что в случае, если его ведомство не признает Россию спонсором терроризма, это сделает Конгресс.
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