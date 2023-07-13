Европарламент утвердил планы увеличения производства боеприпасов для Украины
Европарламент в четверг утвердил планы по увеличению производства боеприпасов и ракет в ЕС, чтобы преодолеть их текущий дефицит из-за поставок в Украину
Об этом сообщает пресс-служба парламента.
Речь об утверждении Акта в поддержку производства боеприпасов (ASAP), цель ускорить поставки боеприпасов и ракет в Украину и помочь странам-членам пополнить свои арсеналы.
ASAP стремится увеличить производственные мощности ЕС для решения текущей нехватки оборонной продукции, в частности, артиллерийских боеприпасов, ракет и их компонентов, внедряя целевые меры, включающие финансирование в размере 500 миллионов евро.
Ранее, во время переговоров с Советом ЕС, депутаты Европарламента добились того, чтобы финансирование получали более разнообразные проекты, а малые и средние предприятия имели право на более высокий уровень финансовой поддержки.
Депутаты Европарламента также настаивали на том, что страны ЕС будут предоставлять Украине финансируемые в соответствии с этим законодательством боеприпасы без ограничений на экспорт.
Законопроект был одобрен 505 голосами против 56, 21 депутат воздержался. Теперь документ должен одобрить Совет ЕС, чтобы он вступил в силу.
ASAP является составной частью плана ЕС по обеспечению Украины миллионом артиллерийских боеприпасов в течение 12 месяцев, предложенным в марте 2023 года.
ASAP является ответом на запрос Украины в ЕС по поставкам артиллерийских снарядов калибра 155 мм и соглашение Совета от 20 марта 2023 года о предложении трех направлений поставки боеприпасов. Странам-членам предложено срочно передать Украине боеприпасы из своих запасов (Трек 1). Страны ЕС договорились о совместной закупке миллиона боеприпасов (Трек 2). Направление 3 направлено на увеличение производственных мощностей европейской оборонной промышленности. Это должно быть достигнуто с помощью ASAP, непосредственно отвечающего на призыв Совета срочно доставить Украине боеприпасы, а также помочь государствам-членам пополнить их запасы.
- 13 апреля Совет ЕС одобрил выделение €1 млрд на боеприпасы для Украины.
- 2 мая в ЕС подготовили план производства 1 млн. снарядов для Украины и собственных запасов.
- 23 мая главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил , что с начала года в рамках инициативы по предоставлению Украине одного миллиона артиллерийских боеприпасов государства Европейского Союза уже передали более одной пятой части, а также ракеты.
- 1 июня Европарламент поддержал законопроект об увеличении европейского производства боеприпасов и ракет, которые пойдут в поддержку армии Украины.
- 7 июля Совет Европейского Союза и Парламент согласовали проект регламента "Акта в поддержку производства боеприпасов" (ASAP), который позволит увеличить производство ракет и БК.
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