Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Речь об утверждении Акта в поддержку производства боеприпасов (ASAP), цель ускорить поставки боеприпасов и ракет в Украину и помочь странам-членам пополнить свои арсеналы.

ASAP стремится увеличить производственные мощности ЕС для решения текущей нехватки оборонной продукции, в частности, артиллерийских боеприпасов, ракет и их компонентов, внедряя целевые меры, включающие финансирование в размере 500 миллионов евро.

Ранее, во время переговоров с Советом ЕС, депутаты Европарламента добились того, чтобы финансирование получали более разнообразные проекты, а малые и средние предприятия имели право на более высокий уровень финансовой поддержки.

Депутаты Европарламента также настаивали на том, что страны ЕС будут предоставлять Украине финансируемые в соответствии с этим законодательством боеприпасы без ограничений на экспорт.

Законопроект был одобрен 505 голосами против 56, 21 депутат воздержался. Теперь документ должен одобрить Совет ЕС, чтобы он вступил в силу.

ASAP является составной частью плана ЕС по обеспечению Украины миллионом артиллерийских боеприпасов в течение 12 месяцев, предложенным в марте 2023 года.

ASAP является ответом на запрос Украины в ЕС по поставкам артиллерийских снарядов калибра 155 мм и соглашение Совета от 20 марта 2023 года о предложении трех направлений поставки боеприпасов. Странам-членам предложено срочно передать Украине боеприпасы из своих запасов (Трек 1). Страны ЕС договорились о совместной закупке миллиона боеприпасов (Трек 2). Направление 3 направлено на увеличение производственных мощностей европейской оборонной промышленности. Это должно быть достигнуто с помощью ASAP, непосредственно отвечающего на призыв Совета срочно доставить Украине боеприпасы, а также помочь государствам-членам пополнить их запасы.