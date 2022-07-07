Европарламент требует включить право на аборт в Хартию фундаментальных прав ЕС
Европарламент выступил за предоставление женщинам права на аборт
Об этом сообщили на сайте Европарламента
Европарламентарии выразили солидарность с женщинами в Европе и США, выступающими за сохранение или предоставление права на аборт. Причиной актуализации темы стало недавнее постановление Верховного суда США, который отменил решение, закреплявшее на протяжении 50 лет конституционное право на аборты. Теперь в США отдельные штаты будут решать, разрешать эту процедуру или нет.
Как говорится на сайте Европарламента, европарламентарии приняли по этому поводу отдельную резолюцию, где призвали закрепить право на аборт в ст. 7 Хартии о фундаментальных правах, отметив, что "каждая имеет право на безопасный и легальный аборт". Резолюцию приняли 324 голосами "за", 155 "против" и 38 "воздержались". Депутаты опасаются, что американский прецедент активизирует противников абортов по всему миру, в том числе в странах ЕС, и призвали страны Евросоюза аборты декриминализировать (где такой подход имеет место), а также возможности их проведения сделать легальными.
- Верховный суд США отменил решение, дававшее конституционное право на аборт
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.4
Покупка 34.4Продажа 35.28
-
EUR
Покупка 35.02Продажа 36.35
- Актуальное
- Важное