Европарламент требует включить право на аборт в Хартию фундаментальных прав ЕС

Об этом сообщили на сайте Европарламента

Европарламентарии выразили солидарность с женщинами в Европе и США, выступающими за сохранение или предоставление права на аборт. Причиной актуализации темы стало недавнее постановление Верховного суда США, который отменил решение, закреплявшее на протяжении 50 лет конституционное право на аборты. Теперь в США отдельные штаты будут решать, разрешать эту процедуру или нет.

Как говорится на сайте Европарламента, европарламентарии приняли по этому поводу отдельную резолюцию, где призвали закрепить право на аборт в ст. 7 Хартии о фундаментальных правах, отметив, что "каждая имеет право на безопасный и легальный аборт". Резолюцию приняли 324 голосами "за", 155 "против" и 38 "воздержались". Депутаты опасаются, что американский прецедент активизирует противников абортов по всему миру, в том числе в странах ЕС, и призвали страны Евросоюза аборты декриминализировать (где такой подход имеет место), а также возможности их проведения сделать легальными.

Верховный суд США отменил решение, дававшее конституционное право на аборт

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