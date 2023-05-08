Европарламент стремится ускорить одобрение договоренности о боеприпасах для Украины

Об этом Вебер написал в письме президентке Европарламента Роберте Метсоле – документ попал в распоряжение Politico.

"Учитывая неотложную потребность помочь Украине пополнить свои запасы боеприпасов, группа ЕНП хотела бы попросить о срочной процедуре в соответствии с правилом 163 регламента парламента", - написал Вебер в своем письме от 5 мая.

Известно, что ЕС пообещал поставить Украине 1 миллион снарядов в течение года, но есть опасения, что он может не выполнить свое обещание и не подготовит необходимое количество боеприпасов на континенте.

В марте министры ЕС обратились в Брюссель с просьбой разработать закон об использовании бюджета Евросоюза для наращивания оборонных производственных мощностей в ЕС для достижения установленных целей.

На прошлой неделе Еврокомиссия одобрила планы увеличить мощности Евросоюза по производству боеприпасов путем вливания 500 миллионов евро из бюджета ЕС в европейские заводы по производству снарядов для увеличения производства оружия – при софинансировании около 500 миллионов евро со стороны стран-членов ЕС и других источников.

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Законопроект, получивший название "Акт в поддержку производства боеприпасов" (ASAP), преследует цель производства 1 миллиона боеприпасов в течение одного года.

Однако еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон не стал ускорять рассмотрение законопроекта, чтобы обойти длительные процедуры парламентских комитетов, надеясь, что депутаты Европарламента сами решат ускорить рассмотрение.

Депутаты Европарламента будут обсуждать предложение Еврокомиссии на пленарном заседании в понедельник. Они будут говорить о том, следует ли ускорять рассмотрение законопроекта. Вебер хочет, чтобы уже во вторник депутаты проголосовали за использование процедуры ускоренного разбирательства.

В частности, известно, что Вебер предлагает, чтобы окончательное голосование по принятию законопроекта назначили на сессии в конце этого месяца.